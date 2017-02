Verratti (PSG) : "Même si je suis dans un projet fantastique, n’importe qui jouerait pour le Barça"

Peut-être pas le meilleur timing pour Marco Verratti. A deux jours du plus gros rendez-vous de la saison du PSG face au Barça en Ligue des champions, le milieu de terrain italien a clamé son admiration pour le club catalan dans les colonnes du quotidien espagnol AS. "Même si je suis dans un projet fantastique et que je me sens à la maison, n’importe quel joueur jouerait pour le Barça," a expliqué le Parisien. Et de souligner : "C’est toujours la meilleure équipe du monde."

Souvent relié au Barça, le joueur va cette fois-ci alimenter lui-même les rumeurs que son agent se charge très souvent de relancer. L'international italien a clamé admiration pour Barcelone et... ses joueurs qu'il affrontera mardi au Parce des Princes lors du huitièmes de finale aller de C1. "Ils ont trois des cinq meilleurs joueurs dans leur attaque. Iniesta, Messi et Neymar inventent une action en une seconde," a t-il expliqué dans le journal sportif espagnol.

" Xavi est le meilleur milieu de terrain de l’histoire "

Il n’a pas caché sa préférence pour Xavi, à qui il est souvent comparé. "C’est le meilleur milieu de terrain de l’histoire. Je crois qu’il a commencé sa carrière dans une position plus reculée mais se positionner plus devant a aidé le Barça à gagner. Perdre un tel joueur c’est dur. Sans Xavi, beaucoup de choses ont changé." De là à prendre sa succession ? "C’est un plaisir d’être comparé à un joueur comme Xavi. Qu’une équipe comme le Barça pense à toi c’est une fierté et ça t’oblige à travailler plus. C’est une très grande équipe mais je pense au présent, pas au futur."

Le présent, ce sera un nouveau choc entre le Barça et le PSG en Ligue des champions. Eliminés par les coéquipiers de Lionel Messi deux fois ces dernières années, les Parisiens savent que la marche s’annonce haute. Mais Verratti y croit : "Nous sommes dans une bonne période. Lors des dernières années, on a beaucoup joué contre le Barça. Nous savons que c’est difficile. Il sera important de ne pas prendre de but à l’aller. Nous allons voir si c’est possible."