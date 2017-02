Agüero veut rester à Manchester City, mais "c'est au club de décider"

Tout va très vite en football. Relégué sur le banc ces dernières semaines suite à l'éclosion de Gabriel Jesus, Sergio Agüero a profité de la blessure du Brésilien pour retrouver ses galons de titulaire et sortir un grand match face à l'AS Monaco. Avec une passe décisive et deux buts face à l'ASM, l'Argentin a conforté son statut de meilleur buteur des Citizens cette saison (avec désormais 20 réalisations) et rappelé qu'il faisait partie des meilleurs joueurs du monde à son poste.

Agüero veut rester, mais...

Une prestation XXL qui risque aussi de calmer les rumeurs de départ l'envoyant aux quatre coins de l'Europe l'été prochain : "J'ai toujours dit que je voulais être ici, a d'abord rappelé le Kun après la rencontre dans des propos rapportés par Sky Sports : "J'ai toujours dit aussi qu'en fin de saison, la décision ne m'appartiendrait pas. La vérité, c'est que cette question est entre les mains du club, mais mon intention est évidemment de rester."

Officiellement sous contrat jusqu'en 2019 (certains médias anglais assurent qu'il a prolongé jusqu'en 2020), l'Argentin avait déjà tenu ce discours il y a quelques jours, alors que son entraîneur Pep Guardiola lui préférait Gabriel Jesus et que les tabloïds spéculaient sur sa relation, supposée conflictuelle, avec l'entraîneur catalan. Interrogé sur le sujet la semaine passée en point presse, Guardiola assurait lui qu'il voulait garder son numéro 10, sans pour autant garantir sa présence au club la saison prochaine : "Je sais à quel point c'est difficile de trouver des buteurs de haut niveau et j'aimerais qu'il reste, mais je ne sais pas ce qu'il va se passer."

Manchester City's Sergio Aguero with Manchester City manager Pep Guardiola after being substitute.Eurosport

"La vérité, c'est qu'on s'entend très bien, a en tout cas assuré Agüero mardi soir à l'heure d'évoquer sa relation avec son coach. Ce qu'il veut de ses joueurs, par-dessus tout, c'est qu'ils donnent toujours un peu plus. C'est ce qu'il me demande constamment, donner plus, plus, plus. C'est un sacrifice que je dois faire, que nous devons tous faire, et par bonheur ça a porté ses fruits ce soir (mardi soir)."

Gabriel Jesus étant absent pour plusieurs semaines, Sergio Agüero va pouvoir enchaîner : "Ça, c'est au coach de décider. La seule chose que je puisse faire, c'est continuer à me battre pour avoir une chance de jouer. Par bonheur, il m'a fait confiance, maintenant à moi d'aider l'équipe et de montrer ce que peux faire." Les Monégasques en ont malheureusement eu un bel aperçu mardi soir.