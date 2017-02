Après PSG-Barça (4-0) - Blaise Matuidi : "Notre plus beau match depuis que je suis ici"

Qu'est-ce que vous ressentez après une soirée aussi enivrante ?

Blaise Matuidi : Beaucoup de joie. On est très heureux. On a fait un match exceptionnel. Tu mets quatre buts au Barça, c'est absolument parfait. Après, ce n'est que la première manche, il en reste une seconde. Avec Barcelone, on ne sait jamais. Il faut garder la tête froide. Après, je ne vous cache pas qu'on va savourer ce qu'on a fait. Un match comme cela, ça n'arrive pas tous les jours. C'est notre plus beau match depuis que je suis ici.

Qu'est-ce qui explique une aussi grande différence de niveau ?

B.M. : On a vraiment travaillé cette semaine. Le staff a fourni un énorme boulot. Tactiquement, l'équipe a répété ses gammes toute la semaine. Ca a porté ses fruits.

Justement, qu'est-ce que vous a demandé le staff ?

B.M. : Aller les chercher, être discipliné et organisé. On se devait de leur faire mal quand on avait le ballon. Il fallait gérer nos temps forts et nos temps faibles. Le staff nous a demandé de les faire courir aussi. Et, enfin, il fallait présenter un bloc homogène.

Qu'avez-vous ressenti sur le terrain ? Une forme de plénitude ?

B.M. : On s'est senti pousser des ailes. On a vu 14 guerriers. Des gens qui s'entraidaient. C'était une soirée incroyable. Je le répète, on a gagné la première bataille mais il reste la deuxième. On sait que Barcelone, au Camp Nou, il peut tout se passer. SI on fournit le même genre de match, on peut espérer la qualification.