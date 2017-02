Après PSG-Barça - Les notes de Paris : Un collectif flamboyant et un ange nommé Di Maria

Kevin Trapp : 6,5

J'ai aimé : Sa sortie décisive devant André Gomes est capitale (28e). Paris ne mène alors que d'un but et sa parade maintient le Barça sous l'eau. Ses relances sont essentielles. C'est l'une d'elles qui amène le second but de Di Maria.

Je n'ai pas aimé : Absolument rien.

En bref : La parade qu'il faut au moment opportun.

Thomas Meunier : 7

J'ai aimé : Face à un Neymar en jambes, il ne s'est jamais livré et a toujours défendu debout. Bien sûr, le Brésilien lui a fait quelques misères mais le Belge ne s'est pas démonté. Il est doucement monté en puissance jusqu'à cette passe décisive absolument parfaite sur le quatrième but de Cavani.

Je n'ai pas aimé : Un début de match timide. Il a commencé sur le reculoir pour finir en boulet de canon.

En bref : Rien à envier à Aurier. Définitivement.

Marquinhos : 6,5

J'ai aimé : Important dans son placement et sa discipline notamment sur le seul temps fort catalan aux alentours de la demi-heure de jeu. Toujours sur ses appuis, il n'a pas mordu dans les feintes de Suarez.

Je n'ai pas aimé : Il a parfois eu tendance à reculer. Rien de bien dramatique.

En bref : Solide comme un roc.

Presnel Kimpembé : 7,5

J'ai aimé : Un patron de 21 ans. Pour son premier match en Ligue des champions, il a muselé Suarez et Messi. Quand l'Argentin a pris de la vitesse, il est tombé sur les cuisses en acier trempé du jeune Parisien. Suarez, lui, a goûté à la détente de Kimpembe. Il a pris ses responsabilités dans la relance comme un taulier.

Je n'ai pas aimé : RAS.

En bref : Thiago Silva n'aurait pas fait mieux.

Presnel Kimpembe face au BarçaPanoramic

Layvin Kurzawa : 7

J'ai aimé : D'abord sa percée sur le troisième but qui rappelle quel formidable contre-attaquant il est. Il a parfaitement tenu son couloir face à un André Gomes complètement hors sujet.

Je n'ai pas aimé : Messi avait déserté son côté et jouait comme un attaquant de soutien. Il aurait parfois pu enfoncer le clou sur son aile.

En bref : Il a prouvé qu'il pouvait allier discipline et audace.

Adrien Rabiot : 8

J'ai aimé : Quel engagement ! C'est lui qui a donné le ton du pressing parisien avec la bave aux lèvres. Il récupère le ballon dans les pieds de Messi sur le deuxième but parisien et initie la relance sur le troisième. Dans le jeu de transition, c'est un orfèvre et il a rendu fou Busquets par ses courses vers l'avant.

Je n'ai pas aimé : Son jaune dès la 3e minute pour un excès d'engagement et un peu de précipitation dans les seize mètres adverses.

En bref : La grande classe.

Marco Verratti : 7,5

Remplacé par Nkunku (70e)

J'ai aimé : Il s'est amusé au milieu de la forêt de jambes catalanes qui l'entourait sur chacune de ses prises de balle. Il s'en est sorti à chaque fois et a délivré une passe décisive délicieuse à Draxler. Énorme au pressing, précieux dans la transition.

Je n'ai pas aimé : Sa sortie sur blessure. Seule mauvaise nouvelle de la soirée parisienne.

En bref : Chef d'orchestre et soutier. Lumineux et besogneux.

Blaise Matuidi : 7,5

J'ai aimé : Il a retrouvé ses jambes et son activité débordante. Si le Barça a eu tant de mal à mettre la main sur le match, c'est parce que Matuidi traînait toujours dans les parages. Pour jaillir, tacler, contrer. Il s'est démultiplié et a pourri le "toque" catalan. Sa percée (11e) rappelle l'impact offensif qu'il peut avoir au meilleur de sa forme. C'était le cas ce mardi.

Je n'ai pas aimé : Une perte de balle qui aurait pu coûter cher (75e) et des approximations dans la surface adverse.

En bref : Le retour de "Balaise" Matuidi. Au meilleur moment.

Angel Di Maria : 9

Remplacé par Lucas (60e)

J'ai aimé : Immense. Une heure de jeu fantastique. A la clé, un doublé, évidemment, et tellement plus que cela. Rien ne lui a résisté. Ses ouvertures, ses changements de rythme : l'Argentin a tout réussi. Son coup franc limpide et sa frappe dans le petit filet en seconde période récompensent une prestation parfaite. Il a quitté la pelouse sous les acclamations du Parc. Et quoi de plus normal : il a ouvert en grand la porte des quarts de finale au PSG.

Je n'ai pas aimé : Rien du tout. Il a même brillé dans son remplacement défensif.

En bref : On l'attendait dans un grand match. Ce fut son meilleur sous le maillot parisien. Chapeau.

Ángel Di María (Paris Saint-Germain)AFP

Julian Draxler : 8

Remplacé par Pastore (86e)

J'ai aimé : A chaque fois qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. C'est lui qui provoque le coup franc victorieux de Di Maria sur une prise de balle éclair. Chacune de ses provocations a apporté le danger et Sergi Roberto s'est noyé face aux passements de jambe de l'Allemand. Son but d'une frappe croisée récompense son audace.

Je n'ai pas aimé : Trop de gourmandises en fin de match. Il a manqué de lucidité sur certains contres et oublié les appels de Cavani.

En bref : Son transfert ressemble, de plus en plus, à une affaire en or.

Edinson Cavani : 7

J'ai aimé : Son but qui permet à Paris d'envisager le retour avec une grande sérénité. Ses appels dans le dos ont mis en souffrance Piqué et Umtiti même s'il n'a pas toujours été servi dans le bon tempo. Infatigable, il a montré l'exemple dans le pressing et l'état d'esprit. Précieux dans le jeu de conservation et les déviations.

Je n'ai pas aimé : Il tergiverse trop sur sa première occasion (5e)

En bref : Décisif. Comme toujours cette saison.