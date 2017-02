Après PSG - Barça, Meunier : "On s'affiche comme un sérieux prétendant au titre"

Quel est le secret de cette victoire éblouissante ?

T.M. : Le secret de cette victoire est la prise de conscience individuelle et collective exemplaire de tout un groupe. De la première à la dernière minute, on n'a rien lâché. On a été très bon offensivement comme défensivement. C'est ce qui nous a permis de vaincre le grand Barça. Ce n'est pas rien et 4-0 en plus de ça ! Ce n'est pas un 1-0 étriqué avec un but en fin de match. On a gagné avec la manière, de la combativité et beaucoup de personnalité. Ce soir, on a vu une très bonne équipe du PSG tout simplement.

Est-ce que vous vivez cette victoire comme une revanche sur toutes les critiques qui se sont abattues sur le groupe depuis le début de saison ?

T.M. : Non, ce soir, il n'y pas de revanche, il ne faut pas tout mélanger. Les critiques, c'est au staff et aux dirigeants de gérer. Nous, on ne s'en occupe pas. Si on peut continuer sur cette lancée jusqu'à la fin de la saison, on pourra en parler et dire que c'est une belle revanche.

Est-ce que cette victoire donne une nouvelle dimension au PSG ?

T.M. : On s'affiche comme un sérieux prétendant au titre en Ligue des champions. Un match n'est pas l'autre. Jouer la Juve et le Barça, ce n'est pas la même chose. Chaque équipe joue avec un système différent. Chaque match a sa vérité, chaque équipe a sa manière de jouer donc on ne va pas trop se projeter. Faire le boulot à Barcelone va être la priorité et on verra pour la suite.