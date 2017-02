Brillant contre Manchester City, Kylian Mbappé épate l'Europe et continue de brûler les étapes

De notre envoyé spécial à Manchester,

Leonardo Jardim ne regrette pas son choix. Il avait pris un risque. Tenté un pari osé. Mais il n'a pas été déçu. Ce n'est pas sur ce choix que Monaco a craqué face à Manchester City (5-3). Sa décision de titulariser Kylian Mbappé a même été une franche réussite. En première période notamment, le jeune Tricolore a été étincelant. Sur chaque ballon qu'il a touché, il a mis le feu dans la défense mancunienne. Ses accélérations ont mis en exergue les soucis de l'arrière-garde des Citizens. Son audace a fait frémir les observateurs. Et il s'est même offert un but en remportant un face à face avec Willy Caballero.

Difficile de faire mieux. Difficile surtout d'imaginer que Kylian Mbappé n'avait que 25 minutes de C1 dans les jambes avant cette rencontre. Et pas une titularisation sur la plus belle scène du Vieux Continent. Mais encore une fois, le récent champion d'Europe U19 a profité de l'occasion qui s'est présentée pour marquer les esprits. A 18 ans et deux mois, il est devenu le deuxième plus jeune buteur français de l'histoire de la Ligue des champions, derrière Karim Benzema (17 ans et 11 mois). Quelques jours après s'être offert son premier triplé en L1.

Kylian Mbappé (Monaco) frappe et marque contre Manchester CityAFP

"L'équipe de France dans pas longtemps"

Mardi, dans un jardin qui aurait pu être trop grand pour lui et qu'il a finalement fait sien, Mbappé a confirmé une tendance qui s'impose. Quand il est titulaire, il frappe. Le voilà en effet à 10 buts inscrits lors de ses 9 dernières titularisations toutes compétitions confondues. Son ascension se poursuit à vitesse grand V. Interrogé sur le sujet, Leonardo Jardim n'a pas voulu s'étendre sur son jeune protégé, qu'il a préféré à Valère Germain au coup d'envoi. "J'ai (titularisé) Kylian devant car nous connaissions très bien City. Nous savions qu'il y aurait beaucoup d'espaces derrière", a simplement expliqué l'entraîneur monégasque à l'issue de la rencontre. Avant de reconnaitre : "Il a fait un grand match". On peut dire ça en effet.

Les matches passent, les prouesses s'enchaînent et ça commence à devenir presque normal de le voir briller autant. Ses coéquipiers ne semblent d'ailleurs plus vraiment étonnés. "Je lui ai juste dit que c'est un joueur professionnel, pas un jeune", a confié Falcao. Kylian Mbappé a compris le message. Et il devrait aussi entendre celui de Bacary Sagna. "Il faut qu'il continue de travailler. Il atteindra l'équipe de France dans pas longtemps s'il continue comme ça", a prédit le latéral mancunien. Difficile de le contredire. On attend en tout cas la suite avec une certaine impatience. Histoire de voir comment ce monstre de 18 ans va continuer à nous impressionner.