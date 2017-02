Buts en cascade et football champagne : la crème européenne nous a régalé

Il ne fait pas bon d’être gardien de but en ce moment. Surtout lorsque votre équipe dispute les 8e de finale de Ligue des champions. Car à l’exception de Kevin Trapp, Gianluigi Buffon et de l’impressionnant Ederson, tous ont été cherchés au moins une fois le ballon au fond de leurs filets. Et pas qu’une fois. Pensez à Danjiel Subasic ou David Ospina qui ont même dû se baisser à cinq reprises pour récupérer le cuir.

34 buts. Sur 8 matches. Pour résumer, une moyenne ahurissante de 4,3 buts/match. Autant le dire d’entrée, jamais des huitièmes de finale aller n’avaient été aussi prolifiques. Le record, pas si lointain, n’a pas été battu, il a été pulvérisé. En effet, en 2013-2014, c’est 26 buts qui avaient été marqués aux quatre coins de l’Europe notamment grâce aux cartons du Real face à Schalke (1-6) ou du PSG au Bayer Leverkusen (0-4). Et le club parisien est encore dans le coup cette saison après son exploit face au Barça (4-0). Ajoutez-y l’humiliation d’Arsenal par le Bayern (5-1) et évidemment le show offert par Monaco et City mardi (5-3) et vous aurez un panorama complet du spectacle offert lors de ces 8e.

Primes à l’attaque

Alors, quoi de neuf en Europe ? Comment expliquer cette pluie de buts ? Par le jeu, simplement. Cette saison, les ténors, hormis Barcelone, ont tenu leur rang. Mais, ce qui change, c’est que les outsiders ont joué crânement leur chance. Monaco en est le parfait exemple. Plutôt que de se barricader derrière comme aurait pu le faire une équipe française consciente de ses limites, l’ASM s’est appuyée sur son arme principale : l’attaque. Forcément, cela ouvre plus de perspectives. Même constat pour Paris qui avec son plan de jeu parfait n’a cessé de se créer des occasions face à un Barça méconnaissable.

Mardi, le Bayer Leverkusen n’a pas fait différemment. Catastrophiques derrière, les Allemands ont cependant planté deux buts à Moya. Le raisonnement vaut aussi pour le Séville de Sampaoli qui a été puni en contre à force de trop jouer. Et comment ne pas revenir, encore, sur les choix tactiques de Pep Guardiola, encore plus spectaculaire que lors de son passage au Bayern. Son choix d’aligner cinq joueurs offensifs et un Yaya Touré en sentinelle a payé. Pour le plus grand bonheur des fans de football qui ont assisté à un match de folie.

Rebondissements et suspense

Une première bataille de gala, où les supporters ont connu les montagnes russes, où l'issue de la guerre est encore incertaine. Et c’est le cas dans de nombreux duels. Deux équipes sont a priori hors-course, condamnées à des victoires spectaculaires pour se qualifier : le Barça et Arsenal. Pour autant, rien n’interdit des matches retour fous avec d’éventuels retournements de situation, surtout si Messi et compagnie marquent rapidement. Même si les statistiques disent l’inverse, rien n'est jamais impossible avec de telles forces en présence.

Et mine de rien, malgré l’avalanche de buts, cinq confrontations sont encore particulièrement ouvertes. Si le Bayer a peu de chances de faire chuter l’Atlético, Naples dans un San Paolo en fusion a de quoi regarder un Real moribond dans le blanc des yeux. Constat similaire pour Monaco, qui n’a besoin "que" d’une victoire 2-0 pour voir le prochain tour. Quant à Dortmund-Benfica, Juventus-Porto ou Leicester-Séville, rien n’est plié. Autrement dit, tout est ouvert. Pour notre plus grand plaisir.