City-ASM 5-3 - Le manque de maturité, un handicap que Monaco assume totalement

Ce sont les avantages et les inconvénients de la jeunesse. L'enthousiasme de jeunes joueurs peut emballer une partie. Et le manque de maturité de ces mêmes joueurs peut la plomber. Monaco en a eu la parfaite illustration mardi soir sur la pelouse de Manchester City (5-3). La dernière demi-heure de ce huitième de finale aller de la Ligue des champions a rappelé que l'ASM possède une formation riche en talents mais également loin d'être mature.

Usés par leur pressing de tous les instants et le rythme de ce choc européen, les Monégasques ont levé le pied en fin de rencontre et l'ont payé cash. Mais le physique n'est pas la seule raison de cette fin de rencontre qui a vu l'ASM laisser filer son avantage pour se retrouver avec deux buts de retard au coup de sifflet final. Les protégés de Leonardo Jardim n'ont pas su gérer leur avance. Et maîtriser le rythme de ce match. La faute à un manque d'expérience et de maturité.

" Avoir une équipe jeune,c'est ça le projet de Monaco "

Au plus haut niveau, cela se paye cash. Les petites erreurs de placement de Benjamin Mendy ou de Djibril Sidibé sont plus faciles à rattraper en L1. Face à une équipe du niveau de City, cela peut être fatal. Ça l'a été mardi. Les Monégasques ne se sont d'ailleurs pas cachés. Si Bacary Sagna a rappelé que City avait "l'habitude de l'intensité de ce genre de match, notamment en Premier League", Danijel Subašić a souligné la jeunesse de sa formation : "On fait trop d'erreurs. Moi, le premier. On a encore un groupe jeune et c'est le genre de choses qui arrivent dans ce cas-là".

L'entraîneur monégasque, qui avait aligné une équipe de 25 ans de moyenne d'âge au coup d'envoi, a tracé le même sillon que son gardien : "Ce soir, la différence se fait aussi sur la maturité. On a une équipe jeune. Mais c'est ça le projet de Monaco." Il ne faut en effet pas l'oublier. Depuis 2014, l'ASM, qui a été rattrapée par le Fair Play Financier, a changé de cap. Le club de la Principauté tente de promouvoir des talents pour les vendre au prix fort. Dans ces conditions, il faut accepter d'en payer les frais de temps en temps sur la pelouse.

Le choc de mardi, où les jeunes pousses monégasques ont aussi montré leur énorme potentiel au bonheur de leurs dirigeants, en est l'exemple parfait. Ce type de rencontres avec des scénarios mal maîtrisés rentre dans le processus d'un jeune joueur pour atteindre le très haut niveau. C'est bien connu. On apprend plus de nos erreurs que de nos succès. C'est le donc le genre de match qui devrait permettre aux jeunes Monégasques de mûrir encore plus vite. Et prendre encore une autre dimension.