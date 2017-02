City-Monaco (5-3) - Radamel Falcao (ASM) a chassé ses démons anglais, enfin pas tous…

Il l'affirme en bombant un peu le torse devant les micros : "J'ai fait un grand match". Ce n'est pas totalement faux. Et pourtant, c'est le genre de prestation qui va lui laisser un goût un peu amer dans la bouche. En marquant un joli doublé lors de ce huitième de finale aller de dingue contre City (5-3), Radamel Falcao a montré à Manchester qu'il n'était plus le fantôme passé en Angleterre ces deux dernières saisons. Le souci, c'est qu'il y a un mais. Son penalty manqué et la défaite de Monaco (5-2) sont venus gâcher sa copie.

Son retour à Manchester aurait pu être parfait. Ce n'est pas le cas. Cependant, il n'a pas à en rougir non plus. Le Colombien a profité de ce huitième de finale pour démontrer au peuple mancunien que son passage dans le nord de l'Angleterre n'était plus qu'un lointain souvenir. Son instinct de tueur sur son premier but et sa finition superbe sur sa seconde réalisation ont mis les points sur les i de la plus belle des manières.

Bien sûr, ce n'était pas à Old Trafford dans l'antre des Red Devils où il a été prêté en 2014-15 et a passé de longs mois comme un fantôme. Mais planter un doublé en huitième de finale de la C1 dans l'enceinte des "Citizens" à l'Etihad Stadium à quelques kilomètres de là sonne déjà comme une revanche. En un seul match et dans la même ville, Falcao a tout simplement marqué la moitié des buts qu'il avait inscrits pour United (4 buts au total en 30 matches). Oui, le Tigre rugit à nouveau. L'Angleterre le sait aussi maintenant.

En dépit du penalty manqué, ses coéquipiers, son entraîneur et son vice-président ont d'ailleurs tous tenu à le féliciter et à mettre en avant ses deux buts, le symbole de sa résurrection sur une terre qui ne lui a pas fait de cadeaux. "Pour moi c'est normal parce que c'est un grand attaquant. En Angleterre ça n'a pas marché pour lui. Mais il a montré aujourd'hui qu'il était un grand buteur", a applaudi Leonardo Jardim. Vadim Vasilyev, le vice-président monégasque, ne cache pas non plus sa satisfaction : "Je suis ravi pour lui. On a toujours cru en lui. C'est une fierté de le voir jouer à ce niveau en Angleterre".

Vidéo - "Falcao a prouvé qu'il était un grand attaquant" 00:33

Ce penalty manqué alors que le score était de 2-1 pour Monaco a pourtant été un tournant dans cette rencontre. Il est difficile de l'oublier. S'il estime avoir signé un grand match, Falcao a d'ailleurs aussi avoué que cela risquait de lui rester encore quelques temps dans un coin de la tête. "Oui, je suis un peu déçu", a reconnu l'ancien serial buteur de l'Atlético Madrid quand on lui a demandé si ce penalty allait le contrarier.

Il va devoir se rattraper. Auteur de 23 buts en 28 matches cette saison, Falcao s'offre ainsi une raison de plus de démontrer une nouvelle fois qu'il a rangé au placard ses mois compliqués. Manchester sait maintenant à quoi s'attendre. Le Tigre rugit à nouveau et il a faim. Lors du retour, il fera tout pour chasser définitivement ses vieux démons anglais.