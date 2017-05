Coup dur pour le Real : Carvajal est out pour 3 à 4 semaines

Le verdict est tombé et il ne va pas ravir Zinédine Zidane. Le Real Madrid a annoncé mercredi que Dani Carvajal souffrait d'une lésion du biceps fémoral, sans préciser la durée d'indisponibilité du latéral espagnol. Mais selon les médias madrilènes, il pourrait être absent pour deux à trois semaines et manquer ainsi l'essentiel de la fin de saison du club merengue, encore en lice en Liga et en Ligue des champions.

Carvajal s'est blessé à la fin de la première période de la demi-finale aller de Ligue des champions remportée mardi face à l'Atlético (3-0) à Santiago-Bernabeu. Il avait été remplacé par Nacho. Carvajal devrait manquer les trois derniers matches de Liga du Real face à Grenade, Séville et Malaga, ainsi que la demi-finale retour de Ligue des champions face à l'Atlético mercredi prochain à Vicente-Caledron. Dans le meilleur des cas, il fera son retour pour la finale le 3 juin, à condition que le Real valide son billet et que l'évolution de sa blessure suive les délais indiqués par la presse madrilène.