Les notes de la Juventus : Par ses passes stratosphériques, Daniel Alves a porté la Vieille Dame

Gianluigi Buffon : 8

J'ai aimé : Un mur. Très inspiré, le portier de la Juventus a sorti une prestation exceptionnelle sur la pelouse du Louis-II et mis en échec toutes les tentatives de Kylian Mbappé et Radamel Falcao, frustrés et impuissants.

Je n'ai pas aimé : Rien.

En bref : A la 90e minute, il sort un coup de tête de Valère Germain et préserve la Juve d'encaisser un but. Infranchissable.

2016/17 Monaco-Juventus BuffonGetty Images

Andrea Barzagli : 6

J'ai aimé : Le vétéran est monté en régime au fur et à mesure de cette rencontre et s’est parfaitement fondu dans le collectif turinois en compagnie de ses vieux camarades de guerre, Leonardo Bonucci et Giorgio Chiellini.

Je n'ai pas aimé : Son entame de match un peu piano piano.

En bref : Solide dans l'ensemble. Le soldat Barzagli répond toujours présent.

Leonardo Bonucci : 7

J'ai aimé : Sur l'ensemble de la rencontre, Leonardo Bonucci a fait du Leonardo Bonucci : il n'a rien laissé passer ou presque.

Je n'ai pas aimé : On a rarement vu Leonardo Bonucci arriver en retard sur des duels et les perdre. Cela a pourtant été le cas lors de la première période quand Monaco, porté par Kylian Mbappé, a connu un semblant de réveil. Mais cela n'a pas duré.

En bref : En mode patron, au meilleur des moments.

Giorgio Chiellini : 7

J'ai aimé : Combatif, volontaire, toujours bien placé, le stoppeur de la Juventus a fait comme ses compères de la défense : il a fait le ménage.

Je n'ai pas aimé : Son coup de coude sur Radamel Falcao (70e) a entaché sa copie.

En bref : Comme face au Barça, l'international italien a été monstrueux. Une seule erreur : un dégagement manqué dans sa surface (81e) qui a failli profiter à Falcao.

Daniel Alves : 8,5

J'ai aimé : Très actif dans son couloir, le Brésilien a été au four et au moulin pendant 90 minutes. Il a pleinement participé au succès de son équipe en délivrant deux magnifiques passes décisives à Gonzalo Higuain.

Je n'ai pas aimé : Rien.

En bref : Non il n'a pas marqué, mais il a fait marquer, tout en restant un coéquipier exemplaire. L'homme de la soirée.

Miralem Pjanic : 6,5

J'ai aimé : Gratteur de ballons attitré dans cette équipe turinoise, le Bosnien a fait une partie sobre où il a fait jouer ses talents de distributeur.

Je n'ai pas aimé : Il perd quelques ballons potentiellement dangereux, mais son poste expose énormément.

En bref : Dans la lignée de ses prestations européennes, Pjanic a été solide et il semble avoir franchi un cap en allant à la Juve.

Claudio Marchisio : 7

J'ai aimé : Récupérateur, distributeur, régulateur, Marchisio a tout fait pour que la Juve gagne la bagarre de l’entrejeu.

Je n'ai pas aimé : Pas grand chose ou presque, il a sorti son meilleur match depuis un moment.

En bref : Remplaçant attitré d’un Sami Khedira suspendu, l’international italien a montré à l’Europe entière qu’il restait un milieu de terrain de grande classe.

Mario Mandzukic : 6

J'ai aimé : L’un des Turinois les plus discrets mercredi soir. Concentré sur son boulot défensif, le Croate a fait ce qu’il sait faire de mieux : se comporter en soldat.

Je n'ai pas aimé : Son positionnement lui a fait oublier son poste de prédilection.

En bref : Son activité a permis à la Juve d’être solide. C'est un exemple.

Alex Sandro : 5,5

J'ai aimé : Sa qualité de centres. Le Brésilien est un joueur très précis.

Je n'ai pas aimé : Le Turinois le moins inspiré à Louis-II. En mode muraille sur le côté gauche, la Juventus a sacrifié l'activité de son Brésilien pour éviter d'avoir des déséquilibres. Malgré cela, Nabil Dirar a souvent trouvé l'ouverture.

En bref : Une prestation un peu plus inégale qu'à l'accoutumée, mais cela n'enlève rien à l'affaire, Alex Sandro est un latéral de grande qualité.

Paulo Dybala : 7

J'ai aimé : Toujours bien positionné, il a été un poison pour le milieu de terrain monégasque qui n’a jamais su comment le prendre.

Je n'ai pas aimé : Très en vue en début de match, l’Argentin a disparu des écrans radar passé le quart d’heure de jeu. Visiblement touché, le N.21 de la Juve s’est laissé oublier avant de remettre le couvert lors du dernier quart d’heure.

En bref : Il s’est fait plus discret dans la dernière partie de la rencontre, mais Dybala a pour lui d'être un joueur imprévisible.

Gonzalo Higuain : 8

J'ai aimé : Auteur d’un doublé, c’est lui qui a tué les espoirs de succès des monégasques.

Je n'ai pas aimé : Il a quelque fois trop réfléchi avant de distribuer le jeu.

En bref : Très actif, l’Argentin n’a pas hésité à décrocher, presser et jouer les pivots de luxe. Cela lui a offert le premier but. Il a été décisif et on ne lui enlèvera pas.