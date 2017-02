Entre soirée magique et déception, les sentiments mêlés des Monégasques

Huit buts, des retournements de situation, de l'intensité, des gestes techniques de grande classe : voilà pourquoi on achète sa place - souvent très cher - pour un tel match. Pour voir ce genre de spectacle. Manchester City et Monaco ont offert un show de haut vol sur la pelouse de l'Etihad Stadium (5-3). Pas un seul spectateur présent dans les tribunes n'a regretté le déplacement. A la sortie de l'Etihad Stadium, l'impression d'avoir vécu une soirée hors norme prenait le dessus. Même chez les supporters monégasques. Ils ont pourtant vu leur équipe perdre. Mais quand on a pris autant de plaisir, la défaite est moins amère. Et puis, l'ASM garde ses chances.

Plus que le résultat, c'est bien le show proposé par les deux équipes qui nous a enthousiasmés. Bien entendu, les mauvaises langues et les apôtres de la tactique et de la rigueur peuvent lâcher leur venin. Oui, il y a eu des erreurs. Et elles ont été nombreuses. A Manchester City, la défense n'a pas été impériale. Willy Caballero a donné de belles frayeurs à ses supporters en s'acharnant à relancer au sol. Daniel Subasic et l'arrière-garde de l'ASM n'ont pas été en reste. Leurs erreurs et leur baisse de régime dans les 20 dernières minutes ont coûté cinq buts à l'ASM.

Fabinho après Manchester City - As Monaco, 2017Panoramic

Une sacrée publicité pour la L1

Devant la presse à l'issue du match, les joueurs de la Principauté ont d'ailleurs eu du mal à oublier ce scénario. Deux mots sont revenus en boucle dans leur bouche : regrets et déception. Après avoir mené au score à deux reprises, laisser filer ce match et aborder le retour avec deux buts de retard les a marqués. Les visages en disaient long sur leur déception. Usés physiquement et mentalement, rares ont été ceux qui ont voulu parler du spectacle proposé. Seul Tiémoué Bakayoko s'est souvenu du récital offert au moment de conclure : "Il faut retenir le positif. Et c'est qu'il y a eu du spectacle sur ce match".

A l'inverse, leur entraîneur et dirigeants ont été beaucoup plus volubiles sur cette soirée magique. Comme s'il fallait avoir un peu de recul et de hauteur pour en profiter vraiment. "Je n'avais jamais vécu un match si intense avec autant de buts. C'était une belle publicité pour le foot et L1", a ainsi reconnu Vadim Vasilyev, le vice-président monégasque. "Jouer ici en Angleterre, marquer trois buts, produire un super spectacle, c'est aussi quelque chose d'important", a enchaîné Jardim. De sublimes perdants.

S'il fallait décerner des récompenses pour remercier les différents acteurs, ils seraient d'ailleurs nombreux à être salués. Il y a bien entendu les deux entraîneurs qui n'ont pas voulu fermer le jeu. Les joueurs ont également leur part de mérite. Notamment les artistes, comme Bernardo Silva ou Leroy Sané qui ont offert quelques récitals avec leur technique. On aurait même envie de remercier les défenseurs. Car si tout n'a pas été parfait, le défi physique a été au rendez-vous dans ce match aussi dingue qu'intense dès le coup d'envoi.

Avec tous ces ingrédients, ce huitième de finale aller entre deux équipes tournées vers l'offensive a marqué les esprits. On s'est régalé. Du début à la fin. Merci messieurs les Monégasques et les Citizens. Et vivement le retour ! Les coéquipiers de Bernado Silva l'attendent eux aussi avec une certaine impatience. Mais avec l'envie de corriger leurs erreurs. Histoire de profiter pleinement de la soirée cette fois-ci.