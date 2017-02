Manchester City - Monaco : Guardiola - Jardim, deux bâtisseurs que tout oppose

Parcours : l'ancien pro vs le tacticien qui a passé toutes les étapes

Avant d'arriver sur le banc d'un club pro, Pep Guardiola et Leonardo Jardim ne sont pas passés par les mêmes chemins. Tout amateur du foot qui se respecte le sait, Guardiola a connu une riche carrière de footballeur. Lancé au Barça où il est resté 10 ans, l'ancien milieu de terrain a honoré 47 sélections avec l'Espagne et a aussi évolué en Serie A. Un an après la fin officielle de sa carrière de joueur au Mexique, il a débuté sur le banc de l'équipe réserve du Barça avant de prendre en main l’été suivant l'équipe première en 2008 avec le succès que l'on connait. Resté quatre ans en Catalogne, il a ensuite pris en charge le Bayern Munich avant de tenter sa chance à Manchester City cet été.

A l'inverse, Leonardo Jardim n'a lui jamais connu la palpitante vie d'un joueur professionnel. Mais il s'est très vite orienté vers le coaching. Passé par la case STAPS à la fac de Madère, il a ainsi débuté sa carrière d'entraîneur à 27 ans en 2001 comme entraîneur-adjoint de Camacha, à Madère en troisième division portugaise. Passé ensuite par la deuxième et la première division lusitanienne, il a gravi les étapes à vitesse grand V sans en manquer une. Depuis 2011, Jardim, qui a déjà entrainé sept clubs à 42 ans, a œuvré à Braga, l'Olympiakos, au Sporting Portugal et donc à Monaco où il a débarqué en 2014.

Pep GuardiolaPanoramic

Palmarès : l’un a tout gagné, l’autre a tout à gagner

Là aussi, ils n'ont rien à voir. Après avoir entraîné certaines des plus grandes formations au monde, Pep Guardiola possède un palmarès impressionnant. Avec notamment trois Liga, trois Bundesliga, quatre coupes nationales et surtout deux Ligue des champions ! En quelques années, il a rempli son armoire à trophées comme personne.

Leonardo Jardim ne peut forcément pas lutter. Avec presque tous ses clubs, il a pourtant eu des résultats. Il peut ainsi se targuer d'avoir mené Chaves à la deuxième division portugaise, Beira-Mar à la D1, ou Braga, puis le Sporting Portugal à la Ligue des champions. Et avec Monaco, il a terminé à chaque fois sur le podium. Si les trophées prestigieux manquent encore à l'appel, il s'est bâti une belle réputation.

Leonardo Jardim, l'entraineur de l'AS MonacoAFP

Philosophie de jeu : le dogmatique vs le caméléon

Pep Guardiola a révolutionné le jeu à son arrivée au FC Barcelone. Son style prôné, fait de passes courtes en repartant de l'arrière et en dominant la possession, a régalé nombre d'observateurs. Depuis, il ne change pas vraiment son fusil d'épaule. Au Barça, au Bayern et maintenant à City, ses équipes ont toutes eu la même manière d'évoluer.

De son côté, Leonardo Jardim n'est pas catalogué à un style. Depuis son arrivée à Monaco, il a ainsi dû et surtout su s'adapter en fonction des situations, des départs et de son effectif. Il a même démontré une capacité rare à trouver la bonne formule pour tirer le maximum de son groupe. Il a ainsi souvent été critiqué pour son style défensif dans le passé. Mais cette saison, son Monaco enthousiasme pour son jeu offensif et attrayant. Le constat est le même la tactique. Longtemps adepte du 4-3-3, il fait aujourd'hui jouer son ASM en 4-4-2 le plus souvent. Un vrai caméléon.

Pep Guardiola - Manchester City 2017AFP

Management : le têtu contre le diplomate

Les deux ont montré qu'ils n'avaient pas peur de responsabiliser des jeunes. En revanche, Pep Guardiola a déjà connu quelques conflits qui ont fait du bruit. Souvenez-vous des cas Zlatan Ibrahimovic, Dante ou encore Yaya Touré. Tous n'ont pas caché que discuter avec le Catalan était compliqué si vous n'entrez pas dans son moule.

Marié à une psychologue, Leonardo Jardim brille à l'inverse par sa diplomatie. Depuis son arrivée à Monaco, il n'a pas connu de conflit majeur, ou en tout cas ça n'a pas filtré dans la presse de manière trop négative. Le Portugais ne fait pas de vague et gère les personnalités de son équipe. Pour le moment, c'est presque un sans-faute de ce côté-là.