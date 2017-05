Juventus-ASM : Pour Monaco, c'est comme faire face à l'Everest

Le contexte

Sur le papier, ça ressemble à une montagne insurmontable. Un défi impossible pour Monaco, celui qui consiste à remonter le handicap de deux buts concédé mercredi dernier à Louis-II face à la Juventus Turin (0-2). Sur 14 recensés dans les tours à élimination directe de la Ligue des champions, aucune équipe est parvenue à se qualifier dans le cas de figure des Monégasques. Sans même tenir compte de l'adversaire, ce serait déjà un exploit si l'ASM validait son billet pour la finale à Cardiff, le 3 juin.

En considérant la qualité de l'opposition, on peut même parler de miracle. La Juventus n'est pas seulement habituée à mettre fin aux rêves des clubs français en Coupe d'Europe. Elle a aussi imposé sa loi à cette équipe pourtant remarquable de Monaco. En particulier cette capacité à maîtriser tous ces petits détails qui font une si grande différence à ce niveau, à l'image du réalisme affiché par les Bianconeri sur le Rocher. La Vieille Dame ne semble pas pouvoir vaciller tant elle parait inébranlable.

Leonardo Bonucci et Gianluigi Buffon, deux des artisans de la grande saison de la JuventusGetty Images

Ça ressemble à l'Everest pour Monaco. Et pour le gravir, les hommes de Leonardo Jardim doivent commencer par s'armer de courage. Et surtout, lâcher les chevaux. Ce qu'ils n'avaient pas su faire la semaine dernière à Louis-II, où l'ASM n'était pas parvenue à faire parler sa force de frappe offensive tant louée cette saison. Bien sûr, il ne s'agira pas que de marquer. Il faudra aussi neutraliser l'attaque turinoise et faire ainsi preuve d'une efficacité défensive qui avait fait défaut aux Monégasques sur le Rocher.

Le retour de Benjamin Mendy serait le bienvenu pour le club de la Principauté. Tant en attaque qu'en défense, le forfait de l'ancien Marseillais, en délicatesse avec ses adducteurs, s'était fait cruellement ressentir face à cette Juve si bien organisée dans son schéma à trois défenseurs centraux. Massimiliano Allegri, qui enregistre le retour de Sami Khedira, pourrait bien opter pour la même configuration afin de contrer le duo Falcao-Mbappé. Et limiter ainsi les rares arguments de l'ASM pour tenter de réaliser l'exploit dans le Piémont.

Vidéo - Sidibé : "Difficile, pas insurmontable" 01:15

Le joueur à suivre : Kylian Mbappé

Leonardo Jardim l'a laissé sur le banc au coup d'envoi du match remporté par Nancy (0-3). Afin de le préserver avant le rendez-vous turinois. Si Monaco a une chance de créer l'exploit dans le Piémont, elle passe par Kylian Mbappé, si déterminant dans les qualifications de l'ASM face à Manchester City (3-5, 3-1) et au Borussia Dortmund (2-3, 3-1) lors des tours précédents. Le prodige monégasque aura la lourde tâche de dynamiter la défense de fer de la Juventus et vaincre le mythique Gianluigi Buffon. Une mission qui semble impossible, mais Mbappé n'a peut-être pas fini de nous étonner.

Vidéo - Chiellini : "Mbappé a marqué plus de buts que disputé de matches" 00:27

Trois stats à avoir en tête

0 : La Juventus est, avec le Real Madrid, la seule équipe à ne pas avoir encore connu la défaite en Ligue des champions cette saison. Les Turinois affichent un bilan de 8 victoires et 3 nuls en 11 matches dans cette compétition.

621 : La Juventus n'a pas encaissé le moindre but en Ligue des champions depuis 621 minutes. Le milieu sévillan Nico Pareja est le dernier à avoir fait trembler les filets turinois dans cette compétition. C'était en novembre, lors de la phase de poules (1-3). Depuis, la Vieille Dame a enchaîné six "clean-sheets". Un record dans l'histoire du club en C1.

18 : La Juventus n'a plus perdu à domicile depuis 18 matches en Ligue des champions, enregistrant 11 victoires et 7 nuls durant cette période. Sa dernière défaite dans cette compétition remonte à avril 2013, face au Bayern Munich (0-2).

Vidéo - Ces chiffres qui ne plaident pas pour Monaco 01:45

Ils ont dit

Alex Sandro (arrière gauche de la Juventus)

" On doit aborder le match pour le gagner, sans penser qu'un nul serait suffisant pour arriver en finale. "

Tiémoué Bakayoko (milieu de Monaco)

" On peut les embêter chez eux. Il faudra prendre des risques… et avoir un peu de chance. "

Kylian Mbappé (attaquant de Monaco)

" On sait attaquer. Avec la fougue et l'insouciance de la jeunesse, on va essayer de les mettre à mal. "

Vidéo - Mbappé est prêt pour la Juve : "On va attaquer avec la fougue de la jeunesse" 00:33

Notre avis

On a envie d'y croire, tant cette équipe de Monaco a été enthousiasmante cette saison. Mais il faudrait vraiment que la Juve y mette du sien. Que cette Vieille Dame se voit un peu trop belle après la différence faite au match aller. Qu'elle desserre un peu l'étreinte pour laisser à l'ASM une chance de réussir ce qui semble impossible. C'est difficile à envisager tant la culture de la gagne et le sérieux dans l'approche de ce type de matches ont fait la réputation des Bianconeri. Mais sans ça, l'exploit parait hors de portée des Monégasques.