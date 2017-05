Kylian Mbappé, c'est le métier qui rentre

L'avantage avec Kylian Mbappé, c'est qu'il comprend vite et qu'il n'y a pas besoin de lui expliquer les choses trop longtemps. Mercredi soir face à la Juventus Turin (0-2), l'attaquant de l'AS Monaco n'a pas marqué. Une fois n'est pas coutume. Mais il a retenu la leçon d'italien. Lui avait fait trembler les filets à l'aller comme au retour face aux Anglais de Manchester City et aux Allemands du Borussia Dortmund s'est cassé les dents face à la Juventus Turin.

Avant même le coup d'envoi de cette double confrontation face à la Vieille Dame, on savait et surtout lui-même savait que cela ne serait pas la même histoire. Il a pu se rendre compte que la pratique était assez fidèle à la théorie. Les défenseurs de la Juventus Turin n'ont d'ailleurs pas hésité à lui montrer une autre facette du métier d'attaquant et du très hau niveau : encaisser les coups. Mbappé l'a fait. Parfois douloureusement. Mais sans sourciller. Et durant quatre-vingt-dix minutes, il a remis le travail sur le métier et, si sa prestation est insuffisante au niveau de la conclusion, il s'est montré bien plus dangereux que ses trois autres partenaires de la ligne offensive monégasque.

"Ecœuré, ce n'est pas le mot"

Comme Falcao, il s'est heurté à Gianluigi Buffon. Mais quand le Colombien a eu le droit à un "non" de Gigi, lui a été repoussé deux fois par la légende gantée. Histoire de bien lui faire comprendre qu'il avait changé de monde. Après coup, l'international français a relativisé. Et, surtout, s'est tourné vers la suite. Déjà. Sans être écœuré. "Ecœuré, ce n'est pas le mot. On sait que c'est un grand gardien. Il fallait bien s'appliquer, il ne suffisait pas de tirer. J'ai essayé mais il a gagné la première manche", a-t-il analysé en zone mixte.

S'il a gâché deux belles occasions, Mbappé a tenté d'en offrir quelques-unes à Falcao and co. Il a provoqué les cadors de la défense piémontaise et, très souvent, a pris le meilleur sur ses cerbères en un-contre-un (44% de duels gagnés). Sa vivacité et son culot n'ont malheureusement pas suffi. Il y avait toujours un pied ou une partie du corps pour repousser le danger en second rideau. Mais Leonardo Jardim n'est pas déçu de la soirée de son poulain, âgé, il faut toujours se pincer pour y croire, de 18 ans seulement. "Avec la Juventus Turin, ce n'est pas facile, a analysé le Portugais. Il n'y a pas d'espace. Kylian en a clairement manqué alors qu'il en a besoin. Mais il faut savoir jouer dans les petits espaces. Je pense néanmoins qu'il a fait un match positif."

Qu'en pense le principal intéressé ? Son analyse est collective. "Il nous a manqué un brin de réalisme. Quand on voit le nombre de situations qu'on arrive à se créer et qu'on ne concrétise pas... Eux, c'est 100% de réussite. Deux occasions franches, deux buts. C'est la différence majeure sur le match, a-t-il regretté au micro de BeIn Sport. On va essayer de tout donner parce qu'il y a un match retour quand même, et finir sans regret. C'est une bonne expérience. Ça nous permet de hausser notre niveau de jeu." D'apprendre, encore. Et de vérifier si Kylian Mbappé retient vraiment bien les leçons. Même les plus compliquées.