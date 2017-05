L'infranchissable défense de la Juve, le test ultime pour la fougue monégasque

Le contexte

Face à la Juventus, l'AS Monaco s'apprête à disputer la quatrième demi-finale de Ligue des champions de son histoire. Et ce, dans des conditions optimales. Encore en course sur trois tableaux il y a une semaine, l'ASM y voit aujourd'hui nettement plus clair et peut ainsi aborder cette double confrontation si importante en toute sérénité. Leonardo Jardim a décidé de faire une croix sur la Coupe de France en alignant une équipe largement remaniée à Paris lors des demi-finales (5-0). Mais le PSG lui a renvoyé involontairement l'ascenseur en Ligue 1 dimanche dernier en allant s'incliner sur la pelouse de Nice (3-1). De quoi permettre à la formation emmenée par Bernardo Silva d'entrevoir le titre, elle qui compte trois points d'avance sur le club de la capitale et un match en moins, à trois journées de la fin.

La situation est identique pour la Juve, qui sait depuis de longues semaines maintenant que son 33e titre de champion d'Italie lui est acquis. Avec neuf points d'avance sur l'AS Rome, à quatre journées de la fin du championnat, il n'y plus guère de suspense en Serie A. La Vieille Dame a donc pu préparer sa demie dans le calme le plus total. Elle s'est même autorisée un match nul sans conséquence dimanche sur la pelouse de l'Atalanta (2-2).

Du côté des absents, Monaco devra a priori se passer de Djibril Sidibé, toujours absent après son opération de l'appendicite. Almamy Touré, mis au repos le week-end passé contre Toulouse, débutera certainement le match à sa place, comme lors des deux rencontres face à Dortmund. Tiémoué Bakayoko, incertain en raison d'une blessure au nez, pourra lui finalement tenir sa place. Les Turinois devront eux composer sans Sami Khedira, suspendu pour le match aller. Claudio Marchisio est pressenti pour le remplacer.

Le joueur à suivre : Kylian Mbappé (Monaco)

Le phénomène monégasque n'en finit plus d'impressionner cette saison. En championnat comme en Ligue des champions, Kylian Mbappé marche sur l'eau. Sans se démonter, il a su confirmer au plus haut niveau lors du huitième de finale contre City, puis contre Dortmund en quart, qu'il possédait un immense talent. Mais face à lui se dresse désormais une montagne : la défense de la Juve. Une sorte de révélateur ultime pour celui qui a déjà séduit l'Europe du football. Tout le monde aura évidemment les yeux braqués sur l'attaquant de Monaco mercredi soir. Lui, du haut de ses 18 ans, regardera à n'en pas douter les Gianluigi Buffon et autre Giorgio Chiellini dans les yeux.

Trois stats à avoir en tête

0 : La Juventus n'a jamais été éliminée par une équipe française en Coupe d'Europe. Le tout, en onze confrontations. Pire, en douze tentatives, aucun club tricolore n'a jamais réussi à s'imposer sur la pelouse de la Vieille Dame.

2 : C'est le nombre de buts encaissés par la Juventus en Ligue des champions cette saison. En dix matches, dont deux confrontations contre le FC Barcelone. Mieux, les Turinois n'ont cédé que sur des phases arrêtées. Et ils n'ont plus vu leurs filets trembler depuis 531 minutes en C1.

17 : Soit le pourcentage de qualification de l'ASM contre des clubs italiens en Coupe d'Europe. En six duels, Monaco ne s'en est tiré qu'une fois. C'était en 1992, face à l'AS Rome, lors des quarts de finale de C2. En 1998 et en 2015, c'est d'ailleurs la Juve qui avait mis fin à son parcours européen en Ligue des champions.

Ils ont dit :

Vadim Vasilyev (président de Monaco) :

" La Juve est encore plus forte qu'il y a deux ans, mais Monaco aussi. "

Massimiliano Allegri (entraîneur de la Juventus) :

" Monaco joue sur la verticalité. C'est une équipe très différente d'il y a deux ans. En 2015, Monaco était plus fort défensivement." "

Notre avis :

L'AS Monaco aura face à elle une équipe radicalement différente de celles qu'elle a affrontées lors des deux premiers tours à élimination directe. Manchester City et le Borussia Dortmund ont ouvert le jeu comme rarement, faisant indubitablement les affaires des Monégasques, particulièrement efficaces en contre. La Juventus sait, elle, jouer à merveille les équilibristes. Elle est capable d'attaquer sans pour autant se mettre en danger et de se replier pour fermer tous les espaces lorsque la situation l'exige.

Il ne faut donc cette fois pas s'attendre à un festival offensif de la part de Monaco. Mais plus à une bataille tactique ponctuée de quelques coups d'éclats. Quoi qu'il arrive, l'ASM devra impérativement obtenir un résultat positif à domicile. Car les Bianconeri ne sont jamais aussi à l'aise que lorsqu'il faut défendre un avantage à domicile. Ne pas se fermer les portes de la finale, telle sera donc la tâche des joueurs Leonardo Jardim mercredi soir.