La presse italienne encense Higuain, le "prince de Monaco", Marca lui donne rendez-vous à Cardiff

La Juventus Turin a fait un immense pas vers la finale de Ligue des champions. Comme le Real Madrid mardi soir. En s'imposant 2-0 à Louis II, la Vieille Dame a en effet statistiquement 98% de chances de se qualifier au retour. Et si Dani Alves a été double-passeur décisif, c'est bien Gonzalo Higuain, auteur des deux buts turinois face à Monaco, qui accapare l'attention des médias italiens en ce jeudi matin.

Higuain, le prince de Monaco

Critiqué pour ne pas être assez décisif en phase finale de Ligue des champions, "El Pipita" a mis tout le monde d'accord mercredi soir et se voit attribuer ce matin le surnom de "prince de Monaco" par le Corriere dello Sport et Tuttosport, qui souligne aussi que la Juventus Turin a une nouvelle fois réussi à garder sa cage inviolée, elle qui possède la meilleure défense de la compétition avec deux petits buts encaissés en 11 matches disputés... "Légendaire Buffon" insiste d'ailleurs à sa Une le Corriere dello Sport après l'énième performance impressionnante du portier turinois de 39 ans.

Real-Juventus à Cardiff, Marca s'y voit déjà

Globalement en tout cas, la presse italienne n'imagine pas les bianconeri se faire sortir dans une semaine au Juventus Stadium. "Cardiff se rapproche pour la Juve" écrivent ainsi toutes les gazettes transalpines.

Sentiment partagé par le quotidien madrilène Marca, qui ne croit pas trop non plus à une remontada de l'Atlético Madrid face à la bande à Zidane : "Pipa, on se voit à Cardiff" titre ainsi le journal historiquement pro-Real, en allusion aux retrouvailles attendues entre "El Pipita" et son ancien club, en finale.

La presse française lucide

Du côté de la presse française et de l'Equipe notamment, on reconnaît avec lucidité ce matin "la classe d'écart" qui sépare l'AS Monaco de Kylian Mbappé à la Juventus Turin de Gianluigi Buffon. "Cruel mais pas injuste", développe le quotidien qui légende le sport en pages intérieures.

Du côté de la Principauté enfin, le quotidien local Monaco-Matin nous offre le jeu de mots du jour avec ce titre plus que jamais de circonstance : "Mona... ko". "Les Monégasques ont reçu une claque et une leçon de réalisme. Le rêve s'est éloigné..." peut-on ainsi lire en légende de la Une montrant Fabinho et Glik impuissants.