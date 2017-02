Ligue des champions : le PSG écrase le FC Barcelone (4-0) en 8e de finale aller

Non, ce n’est pas un rêve. C’est bel et bien l’incroyable réalité. On promettait pourtant l’enfer au PSG. Mais l’enfer, c’est bien le Barça qui l’a vécu mardi soir au Parc des Princes, en 8e de finale aller de la Ligue des champions (4-0). Une nuit magique pour Paris. Pour Angel Di Maria, auteur d’un magnifique doublé. Pour Julian Draxler, buteur dès son premier match avec Paris en Ligue des champions. Pour Cavani, qui a clôturé ce festival pour célébrer ses 30 ans comme il se doit. Pour le PSG, qui ne pouvait pas combler davantage tous ses amoureux en cette soirée de Saint-Valentin.

