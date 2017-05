Le Real s’incline sur la pelouse de l’Atlético mais se qualifie pour la finale

Le Real Madrid a tremblé, flanché quelques minutes, mais il sera bien à Cardiff. Les joueurs de Zinédine Zidane ont composté leur billet pour la finale de la Ligue des champions malgré leur courte défaite lors de la manche retour chez leurs voisins de l'Atlético (2-1). Malgré leur large succès à domicile (3-0), les Merengue ont tremblé en début de rencontre quand les Colchoneros ont réussi à marquer deux buts rapides par Saul Niguez (12e) et Griezmann (16e). Les visiteurs ont doucement réagi ensuite et réduit le score par Isco (42e). Ils défendront leur titre de champion le 3 juin prochain contre la Juventus.

Comme ils l'avaient promis, les Colchoneros sont entrés dans ce match comme des affamés pour cette dernière sortie européenne dans leur antre historique du Vicent-Calderon. Ils ont tout de suite mis une énorme pression sur leurs voisins en se montrant hargneux dans les duels. Ils ont aussi misé sur un jeu offensif direct et percutant notamment grâce à Carrasco, remuant sur la droite. Et sur un corner obtenu par le Belge, Saul Niguez s'est imposé de la tête au premier poteau et a ouvert le score (1-0, 12e). La défense du Real n'a pas eu le temps de reprendre ses esprits, Varane a bousculé le bouillant Torres dans sa surface et Griezmann a transformé le penalty suivant avec un peu de réussite (2-0, 16e).