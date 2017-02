Les notes de Manchester City : Agüero était sur une autre planète, De Bruyne et Sané l’ont bien aidé

Willy Caballero : 5,5

J’ai aimé : Sa deuxième période. De l'arrêt sur penalty (48e) à sa parade du pied devant Falcao (84e), il s'est montré décisif, surtout avec cette dernière. Dans la foulée du 5e but de City, elle laisse les Citizens avec une petite marge avant le match retour.

Je n’ai pas aimé : Ses relances. Son jeu au pied, plus qu’approximatif, est à l’origine de l’égalisation et ses relances ont rarement trouvé un Citizen.

En bref : Il sauve son match avec ses deux arrêt devant Falcao… et c'est aussi le tournant de la rencontre.

Bacary Sagna : 5

J’ai aimé : Son activité. Il a beaucoup couru, cherchant à compenser les difficultés de ses compères en défense, à l’image de son retour devant Falcao (13e), mais aussi à apporter le surnombre sur la droite. Et il a parfaitement éteint Lemar.

Je n’ai pas aimé : Monaco a marqué trois buts et ce n’est pas pour rien. Le Tricolore n’a pas toujours su se placer dans une équipe qui alternait la défense à trois et la défense à quatre, laissant des espaces dans son dos. Il oublie Falcao sur l’égalisation (32e).

Bref : Il a fait ce qu’il a pu.

John Stones : 3,5

J’ai aimé : Son but. Il a le mérite d’être placé sur un corner de De Bruyne pour donner l’avantage à City (77e) au cœur d’une fin de match complètement folle de la part des Citizens. Quelques relances intelligentes qui ont cassé les lignes.

Je n’ai pas aimé : Que de difficultés dans les duels… L’Anglais est « humilié » par Falcao sur le 3e but et est pris dans son dos sur le premier.

En bref : Un vrai calvaire pour le défenseur le plus cher de l’histoire.

John Otamendi : 3

J’ai aimé : Franchement, je ne trouve pas.

Je n’ai pas aimé : Mais qu’il défend mal ! De son oubli dans son dos sur le but de Mbappé à la faute inutile sur Falcao dans la surface, l’Argentin est passé à côté. Et ses relances n’ont pas aidé.

En bref : Il ne fait pas oublier Kompany, loin de là.

Fernandinho : 5,5

J’ai aimé : Sa polyvalence. Aligné latéral gauche, il a plus que limité la casse. Sérieux et appliqué, il a fait le nécessaire, sans plus. Ses passages au milieu ont fait du bien à City.

Je n’ai pas aimé : Il n’a pas assez apporté dans son couloir, revenant plus dans l’axe. Et Monaco s’est donné à cœur joie.

En bref : Correct vu son inhabituel poste de latéral gauche.

Remplacé à la 62e par Zabaleta, qui a sécurisé le couloir gauche à son entrée. Ce que Guardiola lui avait demandé sans nul doute.

Yaya Touré : 5

J’ai aimé : Sa disponibilité. Il a joué simple et a beaucoup bougé pour offrir des solutions à s défense centrale, en difficulté à la relance. Ses décalages pour David Silva ont souvent créé le danger.

Je n’ai pas aimé : Il a souvent joué un peu haut, position peu adaptée à ce rôle de sentinelle. Les déplacements et permutations du duo Lemar-Bernardo Silva l’ont mis en grosse difficulté.

En bref : On le préfère lorsqu’il joue plus haut.

Manchester City's players celebrate scoring their fifth goal.Eurosport

David Silva : 6,5

J’ai aimé : Sa louche sur le but de Sané (82e) est une véritable merveille. L’Espagnol est souvent redescendu pour organiser le jeu citizen et s’est mué en avant-dernier passeur sur le premier et le dernier but de City. C’est lui qui tire le corner sur le 2e but d’Agüero.

Je n’ai pas aimé : Il a totalement disparu entre la 40e et la 70e. Au plus gros de la tempête, il a été incapable de sortir proprement des ballons et de soulager ses partenaires.

En bref : Même quand il n’est pas parfait, il est ultra-décisif. Et ça compte.

Kevin De Bruyne : 7

J’ai aimé : Dès qu’il a touché le ballon, on sentait la défense monégasque fébrile. C’est le seul à avoir créer du danger du début à la fin, par ses passes, ses accélérations et ses coups de pied arrêtés. Ses retours défensifs ont également été précieux.

Je n’ai pas aimé : Au final, à l’exception d’une avant-dernière passe sur le but de Stones, il ne s’est pas montré décisif. Certes, City n’en a pas eu besoin mais on aurait aimé le voir un peu plus à la dernière passe.

En bref : C’était du grand De Bruyne…

Raheem Sterling : 6

J’ai aimé : Sa débauche d’énergie. Il n’a pas compté ses efforts, que ce soit offensif ou défensif où il a généralement pensé à bloquer Mendy. C’est d’ailleurs sur un effort défensif qu’il récupère le ballon du 2-2. Il est logiquement récompensé par le but pour ouvrir le score.

Je n’ai pas aimé : S’il propose beaucoup, l’Anglais a souvent été pris au piège du hors-jeu. Il est suffisamment rapide pour attendre avant de faire son appel. Il a un peu cédé physiquement en fin de match.

En bref : C’est ce genre de match que l’on attend plus souvent de la part de Sterling.

Remplacé à la 89e par Jesus Navas

Leroy Sané : 7

J’ai aimé : Son efficacité. Dans les dribbles ou face au but, il a pratiquement tout réussi. Sidibé a vécu un calvaire face à l’Allemand, à l’image du premier but où ce dernier se sort du pressing de trois Monégasques. Sa passe décisive pour Sterling est parfaite.

Je n’ai pas aimé : Si le côté gauche a été le point faible défensivement de City, c’est aussi parce qu’il a parfois oublié de faire l’effort.

En bref : Il est en train de monter en puissance et ça commence à faire peur.

Leroy Sane celebrates scoring City's fifth goal.Eurosport

Sergio Agüero : 8

J’ai aimé : A peu près tout. De son efficacité diabolique (2 buts en 3 tirs) à sa froide lucidité sur le 5e but des Citizens, pour transmettre à Sané, en passant par son jeu dos au but, il a tout réussi. Ses décrochages ont fait du bien à City lors de ses temps faibles, comme ses nombreux retours défensifs. On l’a même vu latéral gauche sur des contres monégasques, c’est dire. Il aurait dû bénéficier d’un penalty pour une faute de Subasic.

Je n’ai pas aimé : Pfff… Il aurait quand même pu mettre ce troisième tir au fond, non ?

En bref : Cet Aguëro-là fait partie du top 5 des attaquants au monde.

Remplacé à la 87e par Fernando.