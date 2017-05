Les notes de Monaco : Cette fois, Kylian Mbappé n’a pas survolé le débat

Danijel Subasic : 5

J’ai aimé : Son autorité et son souci de relancer proprement. Et, surtout, son arrêt devant Marchisio en début de seconde période. Il pensait avoir évité le pire à l’ASM.

Je n’ai pas aimé : Pas grand-chose à lui reprocher. Il est livré à lui-même sur les deux buts.

En bref... Un match comme ça face à la Juve, il n’est ni le premier ni le dernier à en vivre.

Nabil Dirar : 6

J’ai aimé : Son rush plein d’autorité après avoir récupéré le ballon dans les pieds de Mandzukic a donné le ton de sa soirée. Ç’aurait pu (ou dû) offrir l’ouverture du score à Monaco si Buffon ne s’était pas interposé devant Mbappé (16e).

Je n’ai pas aimé : Face à Sandro et Mandzukic, ce n’était pas simple. Mais il a réussi une partie plus qu’honnête.

En bref... Ce n’est pas son poste de prédilection mais il a tenu son rang. Largement.

Kamil Glik : 4,5

J’ai aimé : Son début de seconde période avait laissé augurer du meilleur. Son temps fort, comme celui de l’ASM, n’a pas duré longtemps.

Je n’ai pas aimé : Il est impliqué sur les deux buts de la Juve. Deux duels dont il n’arrive pas à sortir victorieux.

En bref... En Serie A, il avait pris deux rouges face à la Juve. Mais de l’autre côté de la frontière, la Vieille Dame continue de le hanter.

Jemerson : 4

J’ai aimé : Compte tenu des soucis de Sibidé à sa gauche, il a parfois été forcé de faire le travail pour deux. Notamment en première période. Il a fait de son mieux.

Je n’ai pas aimé : Il est complètement désorienté par les deux talonnades de Mandzukic et d’Alves sur l’ouverture du score turinoise.

En bref… Une soirée qui le fera grandir. Assurément.

Djibril Sidibé : 3

J’ai aimé : Malgré son manque de compétition, il n’a pas baissé les bras et tenté d’apporter offensivement, en première période notamment. Ce ne fut pas une grande réussite. Mais il a essayé.

Je n’ai pas aimé : Il ne devait pas jouer. Il aurait sans doute mieux fallu que Benjamin Mendy soit en mesure de tenir sa place. Souvent en retard ou à contretemps, il a peiné face à la fougue de Dani Alves.

En bref... Saleté d’appendicite.

Fabinho : 4,5

J’ai aimé : Il est précieux dans l’entrejeu et, dans les temps forts de Monaco, c’est lui donne le ton.

Je n’ai pas aimé : Trop irrégulier mercredi soir, le Brésilien n’a pas réussi à remettre le navire à flot quand celui-ci tanguait sérieusement.

En bref... Sans un excellent Fabinho, à ce niveau-là, c’est compliqué. Pour ne pas dire impossible.

Tiémoué Bakayoko : 3,5

Remplacé par Joao Moutinho (66e)

J’ai aimé : Pas grand-chose, malheureusement.

Je n’ai pas aimé : Il perd le ballon sur le but du break. Une faute qui coûte cher et anéantit les espoirs monégasques. Il a souvent joué à contretemps.

En bref... A qui la faute ? Au masque ? A la fissure au nez ? On ne sait pas. Mais ce n’était pas le bon moment pour passer à côté.

Bernardo Silva : 4

Remplacé par Almany Touré (81e).

J’ai aimé : Sa première accélération qui a réveillé une équipe de Monaco jusqu’ici amorphe et laissé augurer du meilleur (7e). Son caviar pour Falcao (46e).

Je n’ai pas aimé : Il s’est constamment recentré, notamment en première période, mais n’a que très peu pesé. Trop peu.

En bref... Il a semblé jouer dans un entonnoir. Et a fini par s’y coincer.

Thomas Lemar : 4

Remplacé par Valère Germain (67e)

J’ai aimé : Son activité. Il n’était pas en réussite mais a constamment poussé pour essayer de déstabiliser une Vieille Dame trop bien campée sur ses jambes.

Je n’ai pas aimé : Cette roulette au cœur du jeu et de la première période… Face à la Juve, il est interdit de rater ce type de gestes. Peu en réussite sur ses coups de pied arrêtés.

En bref... Il a découvert le très très très haut niveau mercredi soir.

Falcao : 4

J’ai aimé : Brassard autour du bras, il a constamment encouragé les copains. Dos au but, il s’est aussi révélé précieux. Mais trop peu.

Je n’ai pas aimé : Dos au but, c’est bien. Face, c’est mieux… Or, il n’a jamais vraiment pu regarder Gigi Buffon dans les yeux. Sauf une fois. Et l’Italien a eu le dernier mot (46e).

En bref... F comme frustrant.

Kylian Mbappé : 4,5

J’ai aimé : Dès qu’il a le ballon, il se passe quelque chose. Sa faculté de déstabilisation par le dribble ou en accélérant est bluffante. On l’a vu à trois reprises.

Je n’ai pas aimé : Une tête dans les bras de Buffon, une reprise repoussé par le vétéran italien, c’était de trop face à la Juventus.

En bref... Mbappé n’est encore qu’au début de son apprentissage. Ce soir, c’est décevant. Mais quelque part, c’est rassurant.