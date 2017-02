Les notes de Monaco : Mbappé leur a tout fait, Subasic et sa défense ont sombré

Danijel Subašić : 3

J'ai aimé : Quelques sorties aériennes pour aider sa défense.

Je n'ai pas aimé : Ses interventions approximatives. Car il n'y en a pas qu'une. Avec comme point d'orgue sa faute de main sur le deuxième but de City (58e).

En bref : Un match à oublier. Et vite.

Djibril Sidibé : 3.5

J'ai aimé : Son activité en attaque.

Je n'ai pas aimé : Ses difficultés à contenir Leroy Sané, qui lui a notamment mis la misère sur l'ouverture du score mancunienne au début de l'action. Mais il y a aussi eu son duel perdu face à Sergio Agüero sur le troisième but. Et pour couronner le tout, le cinquième but vient aussi de son côté.

En bref : L'attaque, c'est bien. Mais il faut aussi se montrer solide en défense dans ce genre de duel. Et là, l'international français l'a oublié.

Kamil Glik : 5

J'ai aimé : Pas grand-chose.

Je n'ai pas aimé : Il a vite pris un jaune (8e), qui lui fera manquer le retour. Et sa lenteur sur certaines phases était criante.

En bref : Son manque de vitesse a sauté aux yeux. Il a souffert devant la vivacité d'Agüero.

Kamil Glik et Djibril Sidibé la tête basse après la défaite de Monaco contre Manchester CityPanoramic

Andrea Raggi : 4

J'ai aimé : Il a signé quelques interventions précieuses en première période, notamment à la 43e quand il est intervenu deux fois de rang.

Je n'ai pas aimé : Son raté sur l'action qui aurait pu et dû offrir un penalty à City (35e). Et son incapacité à intervenir sur le deuxième but mancunien.

En bref : Il semblait bien parti pour légitimer la confiance de Jardim. Mais au final, il n'a pas fait oublier Jemerson, loin de là.

Benjamin Mendy : 4

J'ai aimé : Son centre parfait pour Falcao, qui a provoqué un penalty (48e). Ses montées pour mettre en difficulté la défense des Citizens.

Je n'ai pas aimé : Sa défense dans l'ensemble. Il a été dans le dur face à Sterling avant la pause, n'a pas couvert Sergio Agüero sur le premier but et il n'est pas irréprochable sur le dernière réalisation mancunienne.

En bref : Comme pour Sididé. L'attaque, c'est bien. Mais quand on est latéral, il faut aussi défendre.

Bernardo Silva : 7

Remplacé par Moutinho à la 85e

J'ai aimé : Sa justesse technique. Sa capacité à garder le ballon. Et mettre en difficulté son vis à vis. Il a ainsi offert deux récitals, qui ont donné le tournis aux Mancuniens (14e, 43e).

Je n'ai pas aimé : Sa défense, qui aurait pu être plus acharnée sur certaines séquences.

En bref : Le Portugais a fait vibrer Manchester.

Fabinho : 6

J'ai aimé : Son activité. Et surtout ses deux passes décisives. Son centre sur le premier but est parfait. Et son coup franc vite joué pour Mbappé est un régal.

Je n'ai pas aimé : Il n'a pas su aider sa défense centrale à ne pas couler.

En bref : On l'a connu plus dominant.

Tiémoué Bakayoko : 5,5

Remplacé par Dirar à la 87e

J'ai aimé : Les duels où il a imposé son physique. Et une ou deux accélérations.

Je n'ai pas aimé : Il n'a pas régné au cœur du jeu.

En bref : On l'aurait voulu plus en vue et plus puissant dans les duels pour bousculer les techniciens mancuniens.

Sergio Aguero face à Tiémoué BakayokoPanoramic

Thomas Lemar : 5

J'ai aimé : Son ouverture magnifique pour Falcao sur le troisième but de l'ASM. Sa manière d'amener le danger en dézonant en première période.

Je n'ai pas aimé : Il a trop souvent disparu. Notamment dans les 20 dernières minutes.

En bref : Il a encore su être décisif avec son ouverture pour Falcao. Mais il peut et doit mieux faire.

Kylian Mbappé : 7

J'ai aimé : Son audace, ses accélérations, son but bien sûr. Presque tout en fait. Pendant de longues minutes, il a fait vivre un cauchemar à Otamendi et à la défense mancunienne sur presque chaque ballon qu'il touchait.

Je n'ai pas aimé : Allez, ses hors-jeux en première période. Mais on chipote.

En bref : Bluffant tout simplement. Et dire qu'il n'a que 18 ans…

Radamel Falcao : 7

J'ai aimé : Son instinct de buteur sur l'égalisation monégasque. Et surtout ce deuxième but sublime conclu d'un lob magnifique.

Je n'ai pas aimé : Son penalty manqué évidemment (49e). Il le tire horriblement mal et s'est feinté lui-même.

En bref : Oui, il a raté un penalty. Mais c’est lui qui l’avait obtenu. Et son deuxième but sauve les meubles. Deux buts pour son retour à Manchester, ce n'est pas si mal.