Ligue des champions - City-ASM : Monaco a une promesse à tenir

Le contexte

Monaco n'est pas forcément le favori de cette confrontation. Cette étiquette, elle colle plutôt à Manchester City, demi-finaliste de la Ligue des champions la saison passée. Le club anglais a une expérience plus importante que celle des Monégasques dans la compétition. Il en a fait l'un de ses objectifs et dispose d'un effectif bâti dans cette optique. Et s'il est allé chercher Josep Guardiola, sacré champion d'Europe à deux reprises avec le Barça en 2009 et 2011, c'est justement pour franchir ce cap qui lui permettra de soulever la coupe aux grandes oreilles.

La Ligue des champions, c'est un objectif pour City plus que pour Monaco. Mais il y a quand même un doute. L'équipe de Leonardo Jardim a affiché trop de qualités depuis le début de la saison pour arriver incognito à l'Etihad. Elle est encore qualifiée dans quatre compétitions, elle trône sur le fauteuil de leader de la Ligue 1 et elle a terminé en tête de son groupe lors de la phase de poules, s'assurant la première place avant le coup d'envoi de la dernière journée. Jusqu'ici, son parcours est tout simplement remarquable. Et remarqué.

Vidéo - Guardiola : "Je suis vraiment très impressionné de voir Monaco aussi bon" 00:53

Manchester City a toutes les raisons de craindre Monaco. Et pas seulement parce que l'ASM a sorti Arsenal au même stade de l'épreuve il y a deux ans, ou battu deux fois Tottenham lors de la phase de poules. Surtout parce que l'équipe de Leonardo Jardim affiche une très grande qualité de jeu. Ses statistiques offensives sont éloquentes (76 buts en 26 matches de Ligue 1, soit près de trois buts par match). Mais ce n'est pas le seul atout de l'équipe monégasque, compétitive dans tous les secteurs, complète à tous les niveaux. Et qui a déjà prouvé qu'elle avait du caractère.

City reste favori malgré tout mais Monaco est quand même attendu au tournant. L'ASM a montré trop de promesses cette saison pour qu'un échec face aux Anglais ne soit pas perçu comme une déception. Car le club de la Principauté a les qualités pour aller en quarts de finale et valider ainsi un projet des plus prometteurs jusqu'ici. Mais la Ligue des champions ne pardonne pas le moindre écart et c'est tout ce dont la jeune équipe de Jardim devra se méfier à l'Etihad. Pour ne pas, comme le PSG l'an passé, voir ses rêves de grandeur s'évanouir dans la cité mancunienne.

Le joueur à suivre : Sergio Agüero

Il ne fait pas sa meilleure saison, il a eu des suspensions, il n'a plus marqué depuis cinq matches en Premier League, on le dit régulièrement en froid avec Josep Guardiola, parfois sur le départ en fin de saison… Mais Sergio Agüero reste Sergio Agüero, c'est-à-dire l'un des tous meilleurs avant-centres du monde. Auteur, malgré tout, de 18 buts en 28 matches toutes compétitions confondues cette saison, il sera le danger numéro un pour une charnière monégasque privée de Jemerson, suspendu. Une performance de l'équipe de Jardim à l'Etihad passera par sa capacité à maîtriser l'attaquant argentin. C'est loin d'être une tâche facile, même si "El Kun" n'a plus marqué depuis 522 minutes dans un match à élimination directe en Ligue des champions.

Sergio ‘Kun’ Agüerotwitter

Trois stats à avoir en tête

3 : C'est du 100% de réussite pour Monaco sur les tours à élimination directe face aux clubs anglais en Ligue des champions. En trois confrontations, l'ASM s'est systématiquement qualifiée, que ce soit face à Manchester United (1997-98), Chelsea (2003-04) ou Arsenal (2014-15).

3 : En même temps, Manchester City n'a jamais perdu contre un club français en Coupe d'Europe. En trois matches, tous disputés face au PSG, les Mancuniens ont signé une victoire et deux nuls.

6 : Monaco devra surveiller Agüero, mais City doit se méfier de Radamel Falcao. L'attaquant colombien n'a débuté que 10 matches de Ligue des champions, mais il affiche un très bon bilan dans cette compétition avec 6 buts et 1 passe décisive.

Vidéo - Guardiola : "Le système de Monaco convient parfaitement à Falcao" 00:39

Ils ont dit

Kevin de Bruyne (milieu Manchester City)

" L'an passé, l'équipe a franchi un cap important. On sait que ce sera dur contre l'équipe en forme en France. On fera notre travail. "

Leonardo Jardim (entraîneur de Monaco)

" Mon message c’est peu importe l’adversaire, on doit garder la même mentalité à chaque match. "

Fabinho (milieu de Monaco)

" Je ne pense que nous soyons favoris. C’est normal que Guardiola essaie de faire passer ce message-là. "

Notre avis

Toute la question réside dans la capacité de Monaco à jouer son jeu. C'est-à-dire aborder la rencontre sans se mettre trop de pression, et on a suffisamment dit qu'ils avaient les moyens de réaliser un coup face à City pour que les hommes de Jardim soient gagnés par une forme de nervosité. C'est le danger qui guette l'ASM. Et si les joueurs monégasques parviennent à l'occulter et se concentrer pleinement sur leur sujet, ils ont tous les atouts pour signer à l'Etihad un résultat qui place le club de la Principauté en position de force avant le match retour.