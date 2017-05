Il est reparti les bras tendus, les mains en l'air. C'est à croire que l'AS Monaco venait de se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Mais non, elle est tombée sur plus forte qu'elle. Vadim Vasilyev n'était pas d'humeur à broyer du noir devant la presse. Le sourire jusqu'aux lèvres, l'œil pétillant, le vice-président de l'AS Monaco a préféré mesurer le chemin parcouru plutôt que de s'apitoyer sur l'échec face à la Juve : "La fierté domine, pour ce parcours européen exceptionnel", a souligné le boss du sportif. "En mai 2013, on jouait en Ligue 2 au même moment, et là on joue une demi-finale de Ligue des champions. Il n'y a que Monaco qui a réussi cela."

Quatre ans pour passer de l'anonymat à la dernière marche avant la finale de la plus prestigieuse des compétitions de club. La fulgurante ascension de Monaco permet de largement relativiser la supériorité turinoise ce mardi. Si les joueurs semblaient davantage marqués par la défaite, à l'image d'un Kylian Mbappé fataliste, Vasilyev et Jardim préféraient tirer un bilan positif d'une compétition démarrée par une défaite sur la pelouse du Fenerbahçe (2-1) en tour préliminaire l'été dernier : "Je crois qu'on a fait une très belle Ligue des Champions, on en est heureux et fier", a réagi Jardim.

Leonardo Jardim (Monaco)Getty Images

" Des spécialistes ont douté du projet Monaco "

"Le travail paie, on voit la réussite de tout ce qu'on a mis en place, des spécialistes ont douté du projet de Monaco, mais c'est une grande fierté de voir ce qu'est devenu Monaco aujourd'hui", a continué Vasilyev. Au moment de la vente de Martial à l'été 2015, le projet monégasque avait clairement pris du plomb de l'aile. Et l'ASM apparaissait davantage comme un gigantesque supermarché à énormes plus-values plutôt qu'à une formation compétitive et armée d'ambitions solides.

Un constat qui a vécu. Monaco a fini par s'incruster parmi la crème de la crème depuis dix mois. Pour la première de l'histoire de la Ligue des champions, une équipe issue des barrages s'est hissée jusqu'au dernier carré. L'exploit n'est pas mince surtout que Monaco a croisé quelques sacrés clients tels que Tottenham, Dortmund ou le Manchester City de Pep Guardiola.

" Personne ne misait sur nous "

"Personne ne misait sur nous", a résumé un Tiémoué Bakayoko toujours aussi placide. "Se retrouver ici, c'est une fierté énorme." "Fierté", le mot est revenu dans toutes les bouches. De Sidibé à Mbappé, de Germain à Falcao. "C'est incroyable ce qu'on a fait. On a signé une grande saison", s'est félicité le capitaine et grand frère colombien de cette jeune formation. Avec les yeux grands ouverts comme pour se convaincre d'y croire. Bien sûr, la défaite face à l'intraitable Juve sonne la fin de l'aventure. Mais les mines n'étaient pas tristes dans les couloirs du Juventus Stadium. Les torses, eux, étaient bombés. Malgré tout.