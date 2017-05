Ligue des champions - Juventus, Monaco, Real ou Atlético ? Nos pronos pour le vainqueur en finale

" Il est probable que ce soit l’heure de la Juventus "

Laurent Vergne (Eurosport.fr)

"La Juventus. Au vu de la situation en France, voir Monaco remporter la Ligue des champions serait une histoire incroyable. Car c’est une jeune et excitante équipe et un club qui évoluait en Ligue 2 il y a encore quatre ans. Mais réfléchissons avec notre tête et pas avec notre cœur. Le passé récent pourrait nous pousser à parier sur une troisième finale entre le Real et l’Atlético en quatre ans, mais il est probable que ça soit l’heure de la Juventus cette fois-ci. Il y a deux saisons, ils y étaient presque, mais n’étaient pas prêts. Ils ont tous les éléments pour y parvenir cette année. La manière utilisée pour éliminer le Barça dit beaucoup de choses. Elle leur donnera le plein de confiance avant d’aborder la dernière ligne droite. C’est une équipe talentueuse, équilibrée et expérimentée. Et je pense que Madame Fortune enverra enfin un baiser au papi Gigi Buffon."

2017, Leo Messi, Gigi Buffon, Barcellona-Juventus, Getty ImagesGetty Images

" La Juve, expérience et jeunes talents = gage de réussite "

Benjamin Heckner (Eurosport Allemagne)

"La Juventus va remporter la C1. Avec l’expertise de leur défense et des joueurs à la discipline tactique irréprochable, la Vieille Dame est prête pour le titre. Ce qu’ils ont fait contre le Barça leur donne beaucoup de confiance avant les demi-finales. Quel que soit leur adversaire. Souvent éliminée de justesse ces dernières années, la Juve a faim de succès. Elle a développé son équipe de saison en saison et le mélange entre l’expérience (Buffon ou Chiellini) et les jeunes talents (Dybala) est un gage de réussite."

" L'Atlético compile les points forts des autres clubs "

Cristian Maxedo (Eurosport Espagne)

"Les quatre équipes ont les moyens d’aller au bout mais en Espagne, nous misons sur l’Atlético Madrid car les Colchoneros compilent les points forts des trois autres clubs. Ils ont l’expérience de la saison passée comme le Real Madrid. Dans un style similaire à ce qui se fait en Italie, ils possèdent une excellente défense comme la Juventus. Ils ont de jeunes et affamés joueurs comme Monaco. Et en plus, selon nous, ils rassemblent le meilleur gardien (Oblak) et le meilleur entraîneur (Simeone) de ces quatre demi-finalistes. Les blessures sont leur seul point faible, notamment au milieu de terrain, mais avec un Griezmann incroyable…"

Liga, Atletico Madrid, Gameiro SaulGetty Images

" Toutes les étoiles sont alignées pour Monaco "

Alex Chick (Eurosport Angleterre) :

"Monaco. Sérieusement, pourquoi pas ? Les hommes de Jardim ne sont pas favoris mais l’ASM reste une équipe de grande qualité. Ils ont renvoyé Tottenham, Manchester City et Dortmund à leurs chères études et sont en tête de la Ligue 1. Pour soulever la Coupe aux grandes oreilles, ils vont devoir dominer deux autres monstres. Mais la Juventus, le Real et l’Atlético seront vulnérables face à la fougue et le talent de joueurs comme Mbappé et Lemar. Monaco joue en étant libre, avec du flair et de la confiance, et quand toutes les étoiles sont alignées, tout semble possible."

" Il n’y a pas de club aussi solide que la Juventus "

Alessandro Dinoia (Eurosport Italie)

"La Juventus a tout pour gagner la Ligue des champions. Elle possède la meilleure défense d’Europe et la victoire contre Barcelone a décuplé sa confiance en elle. Allegri a trouvé le bon système : le 4-2-3-1. Le secteur offensif est équilibré et l’explosion de Paulo Dybala peut faire la différence. Le Bayern Munich aurait pu être une menace pour Turin mais l’élimination des Allemands règle le problème. Il n’y a pas de clubs aussi solides que la Juventus dans le dernier carré pour les faire douter. Il y a deux ans, les trois demi-finalistes voulaient affronter la Juve. Cette année, ils rêvaient tous de l’éviter. Et puis, à 39 ans, Buffon peut enfin réaliser son rêve…"