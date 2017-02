Ligue des champions : L'Atlético peut-il viser encore plus haut ?

Il reste invariablement dans la catégorie des outsiders. Toujours dans l'ombre des prétendants affichés que sont le Real, le Bayern ou le Barça. Pourtant, l'Atlético Madrid est le vice-champion d'Europe en titre. Il a été finaliste de deux des trois dernières éditions de la Ligue des champions. Il a sorti le Bayern et le Barça la saison passée. Seul son voisin merengue lui a imposé sa domination sur la scène européenne ces trois dernières saisons. Ça en dit long sur la qualité des Colchoneros au niveau européen.

Gareth Bale face à Gabi lors d'Atlético-RealPanoramic

A l'heure de son entrée en lice dans les huitièmes de finale mardi à Leverkusen, l'Atlético a des arguments pour voir loin dans la compétition. Peut-il faire aussi bien que les années précédentes ? C'est tout le défi qui attend les partenaires d'Antoine Griezmann dans les semaines qui viennent. Il est de taille car la barre est haute. Mais pas insurmontable. Parce que, si un club a prouvé c'est dernières saisons qu'il n'y avait rien d'impossible en Ligue des champions, c'est bien l'Atlético.

Son principal ennemi, c'est lui-même

Assumer le statut de favori

Briller face aux "gros", l'Atlético sait le faire. Mais les Madrilènes ont souvent éprouvé des difficultés face aux équipes réputées plus faibles. La saison passée, il ne s'en était pas fallu de grand-chose pour que son parcours s'arrête dès les huitièmes de finale. Une longue séance de tirs au but, finalement remportée grâce à un échec de Luciano Narsingh face au PSV Eindhoven. L'année précédente, les hommes de Diego Simeone étaient également passés par une séance de tirs au but au même stade de l'épreuve pour venir à bout du… Bayer Leverkusen. Les Colchoneros n'apprécient pas le statut de favori. Ils devront l'assumer face au club allemand.

La joie de l'Atlético contre le PSV EindhovenAFP

Jouer sur sa valeur réelle

Collectivement, l'Atlético n'a pas dégagé cette saison la même solidité que les saisons précédentes. Notamment sur le plan défensif, et cela s'explique aussi par la baisse de régime de certaines individualités comme Diego Godin ou Janfran, qui sera absent face au Bayer Leverkusen. Si les Colchoneros pouvaient paraître en surrégime ces dernières années, ils donnent plutôt l'impression de ne pas exploiter pleinement leur potentiel cette saison. Ils doivent hausser leur niveau de jeu pour un rendez-vous de Ligue des champions. Sans quoi l'équipe de Simeone ne sera pas à l'abri d'une déconvenue.

Une saison plus mitigée ? C'est sa chance

Tout pour la Ligue des champions

Les années précédentes, l'Atlético était en lutte pour le titre et jouait sur plusieurs tableaux. Ce n'est pas exactement le cas cette année. "Ce n'est plus exactement le principe du "match après match" de Simeone, souligne Jorge Ordas, notre confrère d'eurosport.es. En championnat, l'Atlético est distancé par le Real, le Barça et Séville. Il va se concentrer exclusivement sur la Ligue des champions. Dans d'autres circonstances, le rendez-vous de dimanche face au Barça aurait pu rendre plus délicate l'approche du match face à Leverkusen. Moins cette année. Et ça peut être bénéfique pour une équipe qui semblait usée physiquement par l'exigence du système de Simeone.

Diego SimeoneAFP

Devant, l'Atlético a plus d'arguments

C'était très net en début de saison, un peu moins par la suite, mais l'Atlético a retrouvé de l'allant en attaque ces dernières semaines. A l'image du triplé de Kevin Gameiro samedi face à Gijon (1-4). L'Atlético a tendance à dépendre de l'efficacité de son attaque cette saison. Mais son potentiel offensif, qui a pu constituer un obstacle pour atteindre les sommets européens par le passé, est plus fort que les saisons précédentes. Et ça donne une raison supplémentaire aux Rojiblancos de croire en leurs chances de réaliser encore un joli parcours en Ligue des champions. Et pourquoi pas d'aller au bout.