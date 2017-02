Ligue des champions : La Juventus laisse Bonucci en tribune contre Porto

"Bonucci sera en tribune demain, a déclaré l'entraîneur turinois Massimiliano Allegri mardi en conférence de presse d'avant-match. C'est une décision justifiée, par respect pour l'équipe, les tifosi et le club. Et l'affaire est close". "C'est ma décision et je l'ai communiquée au club. Bonucci a compris car c'est un garçon intelligent et un joueur important de la Juventus", a-t-il ajouté.

Bonucci est le meilleur défenseur de la Juventus et c'est un titulaire indiscutable du quintuple champion d'Italie. Il avait déjà été sanctionné d'une amende par son club, après une discussion très houleuse avec Allegri à la fin du match gagné vendredi contre Palerme (4-1). Allegri a par ailleurs annoncé mardi que du fait de son propre "comportement incorrect", il allait de son côté effectuer une donation à une association qu'il n'a pas précisée.