Ligue des champions - Le PSG se doit de croire en l'exploit car ce Barça a lui aussi des failles

Le contexte

Un exploit ou la régression : c'est, en résumé, le défi qui attend le PSG face au FC Barcelone. Parce que le Barça est l'un des principaux prétendants au titre suprême quand Paris ne peut revendiquer autre chose qu'un statut d'outsider. Parce que le passé plaide clairement en faveur des Barcelonais, vainqueurs à deux reprises des Parisiens en quart de finale de l'épreuve, en 2013 et 2015. Parce que le club catalan a son histoire, son palmarès, son prestige, la meilleure attaque du monde et d'autres arguments que Paris n'a pas. Pour tout ça, sortir le FC Barcelone, ce serait un exploit.

Un exploit nécessaire pour ne pas tomber avant les quarts de finale, stade de l'épreuve que Paris a systématiquement atteint ces quatre dernières années. Et cet exploit, le PSG a les moyens de le réaliser. Le Barça a ses failles. Ce n'est pas l'équipe dominante qui avait cueilli Paris au printemps il y a deux ans. Il est moins souverain dans le jeu et plus friable derrière. Et il sera diminué. L'absence de Javier Mascherano va priver Luis Enrique de l'un de ses cadres majeurs, celle d'Arda Turan d'une solution supplémentaire au milieu, celle d'Aleix Vidal de l'une de ses rares options au poste d'arrière droit.

Vidéo - Luis Enrique : "Je suis contrarié par la blessure d'Aleix" 00:31

Malheureusement pour lui, le PSG aura aussi ses failles car il n'aura pas toutes ses forces vives. Le forfait de dernière minute de Thiago Silva, touché à un mollet, est venue s'ajouter à celui de Thiago Motta, suspendu. Paris sera sans son capitaine et son vice-capitaine et sans deux éléments majeurs de sa colonne vertébrale. C'est un vrai coup dur pour les Parisiens, qui pourront en revanche compter sur Marco Verratti. Et le PSG peut toujours rêver plus grand quand il peut compter sur son petit milieu italien. Qui aura un rôle de leader à assumer en l'absence de Motta et Silva.

Ce n'est pas idéal, mais c'est dans ce contexte que le PSG doit réaliser cet exploit. Et pour se donner le droit d'y croire, il doit impérativement bien négocier ce match aller au Parc des Princes. Où il avait en partie hypothéqué ses chances en concédant un nul face aux Barcelonais en 2013 (2-2). Où il avait définitivement perdu tout espoir de qualification subissant une défaite contre les Catalans en 2015 (1-3). Où il n'a pas remporté un seul de ses grands rendez-vous cette saison, que ce soit contre Arsenal (1-1), Nice (2-2), Monaco (1-1), Marseille (0-0) ou Ludogorets (2-2). Il faut un début à tout. Et ce premier pas vers l'exploit, s'il doit avoir lieu, c'est bien au Parc qu'il faudra le faire.

Le joueur à suivre : Edinson Cavani

Oui, le Barça la MSN. Mais le meilleur buteur d'Europe, il est bel et bien au PSG. Ce rendez-vous avec le Barça, c'est aussi celui de Cavani. L'Uruguayen marche sur l'eau en cette saison où, sans Zlatan Ibrahimovic, il a les pleins pouvoirs en attaque. Avec son doublé à Bordeaux, il affiche un bilan exceptionnel de 33 buts en 31 matches toutes compétitions confondues. El Matador est au sommet de son art au moment où il doit montrer tout son impact au PSG dans un grand rendez-vous de Ligue des champions. Quel plus beau cadeau pour lui que de marquer face au Barça le jour de ses 30 ans ?

Vidéo - Cavani : "Si on gagne, ça ne sera pas la victoire de Cavani" 00:58

Trois stats à avoir en tête

10 : Le nombre de buts marqués par la MSN (Messi, Suarez et Neymar) en quatre matches face au PSG lors de la saison 2014-15. C'est l'arme fatale du Barça.

1 : Comme la seule victoire d'Unai Emery en… 23 matches contre le FC Barcelone. L'entraîneur parisien a également connu 16 défaites et 6 nuls face au Barça. C'est la bête noire d'Emery.

0 : Le PSG n'a jamais réussi à préserver son but inviolé en 9 matches face au Barça. Et si la 10e était la bonne ?

Ils ont dit

Unai Emery (entraîneur du PSG)

" Je veux grandir. Le PSG veut grandir. C'est une opportunité. "

Vidéo - Emery : "Je veux grandir et le PSG veut grandir" 01:23

Lus Enrique (entraîneur du Barça)

" Connaissant Unai (Emery), il va essayer de nous compliquer la vie. "

Thiago Silva (capitaine du PSG)

" Il faut prier Dieu pour freiner la MSN. "

Notre avis

L'absence de Thiago Silva change considérablement la donne, en plus de celle de Motta qui était déjà un coup très dur porté à l'entrejeu parisien pour affronter une équipe comme le Barça. Elle constitue un énorme handicap pour au moment de freiner l'équipe catalane emmenée par sa MSN. Gagner au Parc, cela semblait dans les cordes du PSG s'il avait pu compter sur son capitaine. Sans lui, c'est quand même beaucoup moins net.