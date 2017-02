Ligue des champions - Monaco - Notre débat : Faut-il titulariser Mbappé face à Manchester City ?

Oui, Mbappé est un atout que l'ASM doit utiliser d'entrée face à City

Par Vincent Bregevin

Du talent, Valère Germain n’en manque pas. Peu d’attaquants sont aussi intelligents dans leurs déplacements que le Monégasque et c’est aussi un très bon finisseur. Mais il n’a pas les qualités de Kylian Mbappé. La vitesse, la capacité d’élimination, la faculté de faire la différence sur une accélération. Et de marquer. Mbappe combine tout ça et c’est un énorme atout pour Monaco. Un atout plus fort que Germain. Un atout qui donne vraiment à l’ASM la perspective d’être plus ambitieuse, et dont elle aurait tort de se passer.

Il n’a que 18 ans, c’est vrai. Mais ces performances cette saison sur les compétitions nationales indiquent qu’il est prêt à briller en Ligue des champions. Ses statistiques sont éloquentes. Inscrire 11 buts et délivrer 7 passes décisives en 25 apparitions cette saison, c’est déjà parlant. Mais il faut tenir compte de son maigre temps de jeu : 1041 minutes jusqu’ici en 2016-17. Par une passe ou un but, Mbappé est décisif toutes les 58 minutes pour l’ASM. Aucun de ses coéquipiers n’affiche une telle rentabilité. En particulier Germain (12 buts et 4 passes en… 2364 minutes). La complémentarité du duo Falcao-Germin est souvent louée, mais le match contre Metz (5-0), où Mbappé a signé un triplé et le Colombien un doublé, a prouvé que cette paire pouvait aussi faire mal.

Il ne manque qu’un match abouti en Ligue des champions pour donner une autre dimension au déjà très convoité Mbappé. Et justement, le rendez-vous avec Manchester City ressemble à cette opportunité. Le prodige de l’ASM a les qualités pour faire mal à l’équipe mancunienne, pour exploiter les espaces que peut laisser la formation de Josep Guardiola dans le dos de sa défense. Il peut être l’homme qui va faire basculer cette confrontation en faveur du club de la Principauté. Alors autant lui donner un temps de jeu important en l’alignant d’entrée de match dans une compétition où Germain ne s'est pas forcément montré incontournable.

Non, aligner Mbappe représente un risque inutile

Par Glenn Ceillier

La question n'est pas de savoir pourquoi tenter Kylian Mbappé mais pourquoi changer une équipe qui gagne et prendre des risques ? Surtout pour un rendez-vous aussi attendu. Avec Valère Germain, Leonardo Jardim sait où il va. Il sait ce que ça donne en Ligue des champions et dans les matches à enjeux où l'oxygène se fait rare. En L1 ou en C1, l'ancien Niçois n'a en effet pas raté beaucoup de grands rendez-vous cette saison. Ce qui n'est pas forcément le cas de Kylian Mbappé.

Valère GermainPanoramic

Aligner Mbappé est bien sûr alléchant. Le garçon a du talent à revendre, est en confiance et peut faire exploser toutes les défenses. Mais il n'a joué que 25 petites minutes en Ligue des champions. Le lancer dès le coup d'envoi est un petit pari. Le risque serait même trop grand pour ce huitième de finale aller. Surtout que Monaco n'en a pas besoin. Valère Germain est apte. Et a montré qu'il pouvait répondre présent à ce niveau lors de la première phase.

Son association avec Falcao est en plus l'une des forces de Monaco. Dans le 4-4-2 qui est régulièrement mis en place par Jardim, le Marseillais et le Colombien ont trouvé leurs repères. Ils ne se marchent pas sur les pieds. Et se trouvent parfaitement. Contre le CSKA Moscou (3-0) et Tottenham (2-1), l'ASM en avait récolté les fruits. Et s'il vous faut un dernier argument pour garder Kylian Mbappé sur le banc au coup d'envoi, il est tout trouvé : le récent champion d'Europe U19 a le profil parfait pour être un joker de luxe. Quand les organismes seront fatigués, son entrée pourrait faire des ravages grâce à son explosivité et sa fougue. Alors autant attendre pour lui donner sa chance et jouer la carte de la continuité avec Germain.