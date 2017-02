Ligue des champions : Pour Luis Suarez, le Barça "est capable de renverser la situation" face au PSG

4-0 à l’aller. A priori, le retard du Barça sur le PSG paraît insurmontable. A priori. Car Luis Suarez n’a pas rendu les armes. Le 8e de finale retour de Ligue des champions, qui se jouera le 8 mars, au Camp Nou, l’attaquant uruguayen le voit plutôt comme "un grand défi". Et les Blaugrana ont le potentiel pour le relever. "C'est dur de perdre comme ça, a admis Suarez vendredi, à la veille de recevoir Leganes, lors de la 23e journée de Liga. Mais je pense que cette équipe est capable de renverser la situation."

Pour étayer son optimisme, l’ancien buteur de Liverpool se raccroche au passé prestigieux du Barça. "Cette équipe a écrit l'histoire en gagnant le triplé, en gagnant plein de choses ces dernières années et si nous voulons créer l'histoire comme équipe, nous devons alors nous concentrer pour inverser la tendance." Et cela passera nécessairement par un sursaut collectif. "Nous sommes tous coupables, a insisté El Pistolero. Quand nous gagnons, nous gagnons ensemble et c'est pareil quand nous perdons."

Même si, à lire la presse espagnole au lendemain de la débâcle parisienne, Luis Enrique était en première ligne. Son avenir se jouera probablement dans trois semaines. Une élimination européenne inciterait sûrement le coach catalan à ne pas prolonger son bail, qui prend fin en juin. "Nous avons vécu de grands moments grâce à lui, a souligné Suarez. Le coach est assez âgé et expérimenté pour savoir quelle décision prendre. Dans tous les cas, nous allons l'accepter."