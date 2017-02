Ligue des champions - PSG-Barça : Presnel Kimpembe, Thomas Meunier et Angel Di Maria titulaires

Les choix d’Unai Emery étaient attendus. Ils passent à l’épreuve des faits ce mardi face au Barça au Parc des Princes (20h45). Première décision forte du coach parisien : la titularisation du jeune Presnel Kimpembe, débutant en Ligue des champions, pour remplacer Thiago Silva, blessé. À 21 ans, le titi parisien va connaître une première haute en couleurs.

Le gaucher a été préféré à Serge Aurier qui pouvait faire office de recours dans l’axe. Finalement, l’Ivoirien n’est même pas dans le onze de départ puisque c’est Thomas Meunier, très performant depuis le début de saison, qui a été retenu en tant que latéral droit. De l’autre côté du terrain, l’explosivité de Kurzawa a été préférée à l’expérience de Maxwell.

Sans surprise, au milieu, en l’absence de Thiago Motta, c’est Adrien Rabiot qui accompagnera Marco Verratti et Blaise Matuidi. Enfin, devant, c’est finalement Angel Di Maria qui débutera sur le flanc droit en lieu et place de Lucas, remplaçant. A ses côtés, Edinson Cavani et Julian Draxler auront à charge de semer la zizanie dans la défense blaugrana.

Côté Barça, c’est évidemment Samuel Umtiti qui remplace Javier Mascherano, forfait. Gravement blessé samedi, Aleix Vidal laisse sa place à Sergi Roberto au poste d’arrière-droit. Si devant la MSN est évidemment présente, c’est au milieu qu’une place était encore en suspens a côté d’Iniesta et Busquets. C’est finalement le Portugais André Gomes qui a été préféré au Croate Ivan Rakitic.