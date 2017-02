Ligue des champions - Real-Naples : Benzema devient le meilleur buteur français de l’histoire

Il avait égalé le record de Thierry Henry, en décembre dernier, à la faveur d'un doublé contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions (2-2). Mercredi soir, Karim Benzema a bien failli devancer son aîné après seulement 20 secondes de jeu face à Naples. Mais il est tombé sur une excellente parade de Pepe Reina (1re).

Finalement, l'attaquant français du Real Madrid a dû attendre la 18e minute et une tête rageuse à bout portant pour inscrire le 51e but de sa carrière en 89 matches de Ligue des champions. Un but pas tout à fait comme les autres. Grâce à cette cinquième réalisation européenne de la saison, l'ancien Lyonnais devient le meilleur buteur tricolore de l'histoire de la Coupe aux grandes oreilles.

L'attaquant de 29 ans, cinquième meilleur buteur de l'histoire de la C1, pointe désormais à 5 unités de Ruud van Nistelrooy (56), à 20 de Raul (71), à 40 de Lionel Messi (91) et à 44 de son partenaire Cristiano Ronaldo (95). A suivre...