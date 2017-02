Ligue des champions : Séville contre Leicester, une véritable opposition de style

Une réelle opposition de style, comme il en existe finalement peu au plus niveau. C’est ce à quoi le public de Sánchez Pizjuán assistera mercredi soir lors du huitième de finale aller entre le FC Séville et Leicester City. Car les deux équipes pratiquent un football radicalement différent qui épouse pour chacune d’entre elles la caricature que l’on se fait de leur championnat respectif. Le club espagnol offensif féru de possession contre une formation anglaise athlétique adepte du jeu direct.

Force est de constater que la méthode ibérique fonctionne cette saison bien mieux que la recette britannique. Troisièmes de Liga, les Andalous de Jorge Sampaoli tiennent tête aux deux mastodontes que sont le Real et le Barça. Tout l’inverse des Foxes de Claudio Ranieri, champions en titre, qui se battront certainement jusqu’au bout pour ne pas descendre. Mais la C1 reste un monde à part. Et la dynamique sportive pure n’est qu’un paramètre parmi d’autres à prendre en compte au moment d’évoquer la partie.

Steven Nzonzi (FC Séville)Panoramic

La patte Sampaoli

Ce n’est pas un simple ressenti basé sur une idée préconstruite autour des deux clubs, Séville et Leicester affichent des philosophies de jeu opposées. Les statistiques le prouvent. La formation espagnole débute ses matches avec l’envie inaltérable d’imposer son style à l’adversaire. En championnat, les coéquipiers d’Adil Rami ont le ballon entre les pieds 57% du temps en moyenne. Soit un peu moins que le Barça (62%) mais plus que le Real Madrid (55%).

A la différence justement des Blaugrana, les hommes de Jorge Sampaoli cherchent à faire mal sans relâche, à attaquer dès les premières secondes de la rencontre, quitte à s’exposer à des contres mortels. D’où un taux de passes réussies (82%) certes élevé mais assez significativement inférieur à ceux des deux premiers de Liga. Ils frappent énormément au but (12,3 fois par match) mais concèdent aussi beaucoup de tirs (11,4).

Pour résumer son style, l’entraîneur chilien des Andalous s’était exprimé en ces termes en octobre dernier : "N’aie pas peur. N’attends pas. Pense plus au but adverse qu’au tien. Convoite la balle. Va la récupérer." Tous ses joueurs témoignent depuis son arrivée en Espagne de ce désir de soumettre l’adversaire et de ne pas renoncer à sa ligne directrice, même s’il sait aussi s’adapter pour résoudre les problèmes posés par ses opposants.

Leicester où l'art du contre

Du côté de Leicester, les statistiques traduisent au contraire une volonté de laisser la formation adverse faire le jeu. Avec 44% de possession en moyenne en Premier League, les Foxes ont le 17e taux le plus faible du championnat. Histoire de caractériser encore un peu plus leur style, ces derniers réussissent environ 70% de leurs passes. Ce qui signifie qu’ils pratiquent un jeu on ne peut plus direct fait de contres rapides.

Les joueurs de Claudio Ranieri n’hésitent d’ailleurs pas à balancer devant. Près d’une passe sur cinq (19%) est considérée comme longue. Ce qui explique le nombre moyen de duels aériens gagnés lors de chaque rencontre : 20,2 pour 46,5 disputés. Seul Burnley joue plus dans les airs que Leicester en championnat. Les champions de Premier League en titre savent aussi profiter des phases arrêtées pour marquer. Plus de la moitié (57%) de leurs buts sont inscrits par ce biais.

Le manager italien connait évidemment parfaitement le profil de son équipe. Et il sait donc, comme il l’a annoncé lui-même en préambule du match contre Séville qu’il aura besoin de "soldats et de gladiateurs" pour espérer obtenir un bon résultat. C'était d'ailleurs là l'une des forces du club l'an dernier, qui mettait une intensité incroyable de la première à la dernière minute de chacun de ses matches.

Ranieri a d'ailleurs admis récemment que la méforme de Jamie Vardy – seulement cinq réalisations en Premier League cette saison – et celle de Riyad Mahrez – trois buts et deux passes décisives en championnat – s'expliquaient par de l'usure mentale, par un besoin de souffler après le succès rencontré la saison dernière. Mais en Ligue des champions, les Foxes ont encore tout à prouver. Et à gagner.

Le jeu pour embêter Séville ?

Rares sont ceux qui donnent aujourd'hui une chance aux Anglais de s'en sortir. Mais ces prédictions s'appuient beaucoup sur la forme du moment de Leicester, qui semble avoir perdu le fil de son jeu. Mais à l'exception d'une défaite cinglante à Porto (5-0), le club anglais a prouvé en Ligue des champions qu'il pouvait être à la hauteur de l'événements Certes, dans une période qui leur réussissait un peu mieux qu'actuellement mais le changement de compétition est justement l'occasion de relever la tête.

Leicester possède qui plus est le jeu pour contrarier Séville qui devra trouver les failles dans un bloc bas et compact. Pas une mince affaire. D'autant que Claudio Ranieri et les siens ont prouvé début décembre en giflant Manchester City à la maison (4-2) qu'ils étaient capables d'avoir du répondant face à une formation offensive adepte de la possession de balle. Seront-ils capables de rééditer ce genre d'exploit ? C'est tout l'enjeu de cette opposition plus difficile à négocier sur le terrain que sur le papier pour le FC Séville.