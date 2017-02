Monaco battu 5-3 par Manchester City en 8e de finale aller au terme d'un match de folie

C'était un match fou mardi à l'Etihad Stadium. Et il laissera beaucoup de regrets à Monaco. Parce que l'ASM n'était vraiment pas loin de signer un exploit retentissant face à Manchester City. Mais l'équipe de Leonardo Jardim, après avoir mené à deux reprises, a craqué dans la dernière demi-heure sous les coups de boutoir de la formation de Josep Guardiola. Emmenés par un Sergio Agüero déterminant, auteur d'un doublé et d'une passe décisive, les Mancuniens ont renversé une situation compromise pour signer une très belle victoire sur l'ASM (5-3). Et se placer en position de force avant le match retour à Louis-II, le 15 mars.

Pourtant, Monaco semblait vraiment tenir le bon bout. Parce que l'équipe de Jardim, d'abord en difficulté et logiquement menée sur un but de Raheem Sterling après un bon travail de Leroy Sané (1-0, 26e), avait fait parler son talent et son caractère pour renverser la situation. Elle était revenue au score sur une tête plongeante de Radamel Falcao, servi par Fabinho (1-1, 32e), avant de prendre l'avantage grâce à la surprise du chef. Kylian Mbappé, 18 ans et titularisé pour la première fois en Ligue des champions, a mis un but plein de sang-froid pour placer Monaco en tête à la pause (1-2, 40e).

Des corners assassins...

Le scénario était déjà remarquable. Il a pris une dimension irréelle en seconde période. Avec, en premier lieu, Falcao comme acteur majeur. Le Colombien a échoué sur penalty face à Willy Caballero (50e) avant de perdre le ballon qui a amené l'égalisation mancunienne d'Agüero, bien aidé par une faute de main de Danijel Subasic (2-2, 58e). Mais El Tigre a de l'orgueil. Servi par Thomas Lemar, il a résisté à John Stones avant de tromper le portier mancunien d'un subtil ballon piqué pour remettre Monaco sur la voie de la victoire (2-3, 61e).

Mais ce n'était que le début du calvaire monégasque. City a produit un effort monumental pour renverser l'ASM dans la dernière demi-heure. En exploitant parfaitement les lacunes de l'équipe de Jardim : les coups de pieds arrêtés défensifs. Agüero a été le premier à en profiter d'une reprise au cœur de la surface sur un corner de David Silva pour signer l'égalisation (3-3, 71e). Et cinq minutes plus tard, John Stones s'est trouvé bien seul au second poteau pour donner l'avantage aux siens sur un autre corner, tiré par Kevin de Bruyne cette fois-ci (4-3, 76e).

La joie de Sergio Agüero et Kevin De Bruyne (Manchester City) contre Fabinho et MonacoAFP

Monaco ne s'en est pas remis. Et a craqué une dernière fois sur un nouveau rush d'Agüero, conclu par Leroy Sané (5-3, 82e). Les Monégasques n'ont pas su résister à la formidable réaction de l'équipe de Josep Guardiola. Qui n'avait pas hésité à aligner pas moins de cinq joueurs à vocation offensive (Silva, Sané, Sterling, Agüero et de Bruyne) devant un seul récupérateur, Yaya Touré. Une stratégie résolument offensive qui a fini par porter ses fruits pour une équipe particulièrement réaliste (5 buts sur 6 tirs cadrés). Monaco, qui aurait pu réduire l'écart par Falcao (84e), n'y a pas résisté. Et une éventuelle qualification pour les quarts passe désormais par un exploit dans quinze jours à Louis-II.