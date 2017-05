Monaco battu logiquement (0-2) par la Juventus Turin

L'histoire se répète pour la Juve et les clubs français. Cette fois, c'est l'AS Monaco qui a dû s'incliner en demi-finale aller de la Ligue des champions face à l'impeccable Vielle Dame (0-2). L'équipe de Leonardo Jardim a fait preuve de volonté mais n'a pas réussi à faire craquer la solide formation turinoise. Gonzalo Higuain a signé les deux buts du match et permet aux Bianconeri de prendre une sérieuse option sur une place en finale. Monaco devra trouver la solution pour faire douter son adversaire dans moins d'une semaine lors de la seconde manche.

Certainement tétanisés par l'enjeu, les Monégasques ont mis un petit quart d'heure à entrer dans leur match. Le forfait de dernière minute de Mendy et la titularisation de Dirar au poste d'arrière droit ne les ont pas aidés à trouver leurs marques tactiquement. Alignée dans un 3-5-2 inattendu, la Juve, elle, a tout de suite pris l'initiative en profitant de certaines largesses sur les côtés et de la grande disponibilité de Dybala dans le camp adverse.

Monaco n'a pas su capitaliser ses rares temps forts...

Passée cette entame difficile, les joueurs de la Principauté ont réussi à montrer leurs qualités offensives et Mbappé a pu chauffer les gants de Buffon sur un bon centre de Dirar (13e). Le prodige de l'ASM est même rapidement revenu à la charge avec une reprise au premier poteau sur un nouveau service du Marocain que le portier adverse a encore repoussée (16e). Falcao (19e) et Glik (20e) sont également venus porter le danger sur le but du légendaire gardien italien qui fêtait son 100e match de C1. Monaco semblait alors en mesure de prendre à défaut son adversaire. Ce ne fut qu'une impression. Il en fallait bien davantage pour faire craquer Buffon et son arrière-garde.

La défense monégasque, elle, a été prise de vitesse sur une rapide sortie de balle turinoise initiée par Dybala puis relayée par Higuain qui a lancé Dani Alves. Le Brésilien a remisé d'une somptueuse talonnade et l'avant-centre a pu tromper Subasic d'une reprise dans la course (0-1, 29e). "Pipita" a ainsi mis fin à sa période de disette de sept matches à élimination directe en Ligue des champions. Il a surtout permis à la Juve de se retrouver en position idéale pour mettre en évidence ses qualités défensives et sa gestion tactique.

... et perd sa puissance de feu

Les Monégasques ont bien cherché à emballer les débats en début de seconde période mais l'impeccable Buffon veillait encore face à Falcao (47e) et Mbappé (49e). En poussant pour tenter d'égaliser, les joueurs de la Principauté se sont découverts et parfois précipité à l'image de Bakayoko qui a perdu un ballon dans son camp devant Dybala. Dani Alves en a profité pour délivrer une merveille de centre vers l'opportuniste et réaliste Higuain qui a doublé la mise (0-2, 59e).

Higuain n'avait plus signé de doublé en Ligue des champions depuis ses deux réalisations contre Marseille en novembre 2013, il a su répondre présent au meilleur moment. Ce ne fut pas le cas de Monaco et de ses joueurs offensifs qui, malgré une incessante volonté et plusieurs nouvelles opportunités notamment sur coups de pied arrêtés (74e, 88e, 90e), ont péché jusqu'au bout au niveau de l'efficacité. Il a certainement manqué un soupçon d'expérience de ces grands rendez-vous européens aux Monégasques ce mercredi soir. Ils doivent maintenant tirer les leçons de cette rencontre pour faire trembler les filets du Juventus Stadium au match retour.