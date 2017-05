Monaco - Leonardo Jardim : "J’ai félicité les joueurs : on a donné une bonne image du foot français"

La Juventus a, une nouvelle fois, fait le malheur d’un club français. C’est une même histoire qui se répète…

Leonardo Jardim : Mercredi soir, la Juventus a mieux joué que nous lors des dix ou quinze premières minutes. Après, on a rééquilibré la situation, on a eu la possession du ballon et on a su se présenter dans leurs trente derniers mètres. Mais la Juventus Turin s’est procurée deux situations, elle a marqué deux fois. Nous ? Trois situations. Et pas de but. J’ai félicité les joueurs. On a donné une bonne image du football français. On a perdu, c’est ainsi…

Kylian Mbappé est tombé sur un mur mercredi soir. Comment analysez-vous sa prestation ?

L.J. : Avec la Juventus Turin, ce n’est pas facile. Il n’y a pas d’espace, il en a clairement manqué alors qu’il en a besoin. Mais il faut savoir jouer dans les petits espaces. Je pense néanmoins qu’il a fait un match positif.

Que dire de Gigi Buffon… 39 ans…

L.J. : Notre manque d’efficacité, il vient de lui, pour beaucoup. Il fait deux ou trois arrêts incroyables. C’est pour cela que la Juventus Turin n’a pas encaissé de but.

" Mendy était dans le groupe mais c'était une décision stratégique. "

Au coup d’envoi, on a été surpris de ne pas voir Benjamin Mendy sur la feuille de match. A quel moment avez-vous pris cette décision ?

L.J. : J’ai pris cette décision après le match de ce weekend, face à Toulouse (3-1). C’est contre le TFC qu’il a eu son problème (ndlr : blessure aux ischio-jambiers). Il était dans le groupe mais c’était une décision stratégique.

Leonardo Jardim (Monaco)AFP

Son absence est préjudiciable. Les deux buts turinois viennent de la gauche…

L.J. : Benjamin Mendy a un gros talent. C’est l’un des meilleurs latéraux. Ce n’est pas la première fois qu’il ne joue pas. Il fallait trouver une solution, on n’en a pas été capable.

Une défaite 2-0, un match retour dans six jours : comment allez-vous faire pour que vos joueurs y croient encore ?

L.J. : C’est difficile, c’est sûr. Mais il faut toujours y croire. Et la meilleure manière d’aborder le retour dans de bonnes conditions, c’est de gagner à Nancy. C’est un match clé en championnat qui nous lancera pour le retour à Turin. J’aimerais que ceux qui nous ont soutenus ce soir le fassent aussi face à Nancy.