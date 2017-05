Mendy finalement titulaire, Lemar et Fabinho sur le banc : Jardim chamboule tout

Il faudra attendre le coup d'envoi pour prendre connaissance de l'organisation monégasque. Ce qui est certain, c'est que Leonardo Jardim a tenté un coup tactique pour surprendre la Juventus et essayer de renverser une situation compromise après la défaite du match aller (0-2). Les absences dans le onze de départ de Thomas Lemar et de Fabinho sont de vraies surprises. La présence de Benjamin Mendy aussi, puisqu'il était incertain et initialement annoncé sur le banc. Nabil Dirar, qui devait débuter, n'est finalement pas sur la feuille de match en raison d'une blessure contractée à l'échauffement.

L'entraîneur monégasque pourrait avoir fait ce choix pour mettre en place un 3-4-1-2 destiné à contrer le schéma de la Juve. Andrea Raggi évoluerait aux côtés de Kamil Glik et Jemerson dans une défense à trois têtes, Djibril Sidibé et Benjamin Mendy, occuperaient respectivement les couloirs droit et gauche, João Moutinho et Tiémoué Bakayoko seraient associés dans l'entrejeu derrière Bernardo Silva, placé en soutien du duo d'attaque composé par Kylian Mbappé et Radamel Falcao. Cependant, selon les informations de BeIN Sports, Monaco conserverait son schéma habituel en 4-4-2.

Pas de surprise pour la Juve

Du côté de la Juve, il n'y a en revanche pas de surprise. Massimiliano Allegri a reconduit le système qui avait si bien fonctionné à l'aller avec le trio Barzagli-Bonucci-Chiellini en défense. Sami Khedira, de retour de suspension, retrouve sa place au milieu aux côtés de Miralem Pjanic tandis que les Brésiliens Dani Alves et Alex Sandro occuperont les couloirs. Devant, on retrouve le trio composé par Mario Mandzukic, Paulo Dybala et Gonzalo Higuain. Reste à savoir si cette configuration fonctionnera aussi bien face à cette équipe monégasque remaniée.