"Monstrueux", "fabuleux", "irrésistible" : sans surprise, la presse encense Cristiano Ronaldo

Trois nouveaux buts qui font 400 sous le maillot du Real Madrid et 103 en Ligue des champions. Pas de doute, Cristiano Ronaldo est une machine incroyable, réglée pour les grands rendez-vous. Sans surprise non plus, la presse sportive internationale est élogieuse à son égard en ce lendemain de succès (3-0) de la Maison Blanche face à l'Atlético, en demi-finale aller de la Ligue des champions.

Cristiano, le chef des Indiens

En Une du quotidien madrilène Marca, Cristiano Ronaldo se voit ainsi rebaptisé "Toro Sentado", du nom d'un célèbre chef amérindien qui avait résisté face à l'armée américaine à la fin du 19e siècle. Le rapport avec le derby ? Les joueurs de l'Atlético Madrid sont surnommés, entre autres, "Los Indios" (les Indiens). La symbolique est donc toute trouvée, Cristiano est le chef à Madrid, même des joueurs de l'Atlético.

"Le triplé de Cristiano a démoli un Atlético sans âme", légende de son côté AS, sous un titre là aussi élogieux envers Cristiano Ronaldo : "le patron".

En Catalogne, on revient sur son premier but

Rivalité oblige, la presse catalane ne fait pas sa Une sur la victoire du Real Madrid, mais y consacre quand même un encart. Mundo Deportivo titre ainsi : "Cristiano prolonge le cauchemar" (sous-entendu de le cauchemar de l'Atlético), avançant en légende qu'il était hors-jeu sur son premier but de la soirée. Une affirmation très partisane, puisqu'en réalité, CR7 était hors-jeu sur un premier centre de Sergio Ramos, qu'il n'a pas touché, avant de se replacer et d'être en position légale au moment de catapulter de la tête un deuxième centre de Casemiro.

Le Portugal célèbre son héros national

Mais que les fans du quadruple Ballon d'Or se rassurent, la performance de CR7 a été saluée comme il se doit dans le monde, notamment au Portugal où les quotidiens sportifs ne sont pas avares en superlatifs ce mercredi matin. "Monstrueux" pour A Bola, "fabuleux" pour Record, "le Dieu de la Ligue des champions" pour O Jogo, les gazettes lusitaniennes ont apprécié le triplé de leur héros national.

En Italie aussi, on revient sur cette performance de Cristiano Ronaldo à l'aube de l'autre demi-finale opposant l'AS Monaco à la Juventus. "Ronaldo balaye Simeone" titre ainsi le Corriere dello Sport, tandis que La Gazzetta dello Sport voit elle, comme beaucoup, le Real Madrid (quasiment) en finale, même si "Simeone n'abdique pas".

En Allemagne, où on n'a pas oublié les cinq buts du Portugais en quart de finale face au Bayern Munich, la version foot de Bild rend hommage au "gigantesque Ronaldo".

On termine enfin ce petit tour d'Europe des gazettes en Angleterre où la presse, qui a bien connu Cristiano Ronaldo lors de son passage mancunien, s'offre quelques petits jeux de mot de circonstance. A l'image du Daily Star, pour qui le Real est tout simplement "Ron-stoppable", comprenez "unstoppable", que l'on pourrait traduire par "irrésistible".