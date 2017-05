Pour l'Atlético Madrid, ce derby est surtout une dernière chance

"C'est impossible pour beaucoup, mais pas pour nous." Diego Simeone y croit dur comme fer. Alors que tout semble aller à l'encontre des chances de son équipe, "El Cholo" n'exclut pas l'hypothèse d'une remontada fantastique contre l'autre Madrid, le rival Real. "J'ai dit aux joueurs que ce serait très difficile, que nous affronterions la meilleure équipe du monde, qui marque à tous les matches, mais que c'était possible. J'en suis convaincu, sinon je ne le dirais pas". Avec trois buts à remonter, l'Atlético va devoir livrer une performance historique mercredi pour voir Cardiff le 3 juin prochain. Il le faudra, à bien des égards. Parce que les Merengue semblent être au moins aussi fort que la saison dernière. Mais aussi parce que cela pourrait bien être la dernière opportunité pour ses Colchoneros là. Explication en trois actes.

Une génération arrive à son sommet…

Dans toutes les ères, il faut des repères. Des marqueurs invariables, des piliers clairement identifiés. A l'Atlético, c'est une vraie génération qui a su s'imposer comme les fondations de ce club devenu un habitué des sommets européens. Ils s'appellent Diego Godin, Filipe Luis, Juanfran, Gabi ou encore Fernando Torres. Ils ont tous entre 31 et 33 ans. Certes, ils ont parfois fait de petites infidélités, temporaires, mais sont toujours revenus au bercail. Ils sont les garants des valeurs des Colchoneros.

Diego Godín (Atlético Madrid) vs. Lucas Vázquez (Real Madrid)Getty Images

Mais ils arrivent désormais au pic de leur carrière. Toujours fringants, les patrons des Matelassiers sont à leur sommet. Passé tout proche déjà à deux reprises de soulever le trophée, ce noyau de grognards est à un point culminant de maturité tant en matière de performance que d'expérience. C'est le moment ou jamais de concrétiser ce qu'il a dans le réservoir.

… Une autre pourrait quitter le club cet été

Dans cet effectif pléthorique, un autre groupe vit une période charnière. Après plusieurs saisons pleines de réussite tant individuelles que collectives, les jeunes talents de l'Atlético pourraient être tentés de voir ailleurs pour enfin passer un palier et gagner des trophées régulièrement, ce qui manque encore au club de la capitale espagnole. Les Griezmann, Oblak, voire Saul pourraient bien faire partie des animateurs du prochain mercato et rapporter gros aux caisses de Madrid. Ces trois hommes ont déjà de nombreux prétendants. Et il serait tout sauf improbable de les voir ailleurs la saison prochaine.

La période des transferts est même ouverte par anticipation puisque la semaine madrilène a été agitée par les rumeurs autour de Theo Hernandez, autre jeune pousse prometteuse de l'Atlético - prêtée à Alaves cette saison - et annoncé au Real Madrid. De quoi lancer un peu plus les hostilités alors que les deux clubs avaient pourtant convenu d'un pacte de non-agression.

Autre symbole de cette "jeune génération", l'entraîneur Diego Simeone (47 ans) plaît beaucoup sur le planète football et fait partie de la nouvelle vague de grands entraîneurs. Avec Griezmann, il est peut-être celui qui a le plus de chances de quitter les Colchoneros dans un avenir proche. Le succès de l'Atlético ces dernières années porte grandement son empreinte. Ne lui manque que parachever son œuvre en remportant une coupe aux grandes oreilles qui le fuit toujours.

Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético.Getty Images

Tous les signes d'une fin de cycle

Attention, les Rojiblancos sont loin d'être finis et comptent toujours parmi les formations de référence sur le Vieux Continent. Mais cet exercice 2016-2017 présente plusieurs symptômes d'une fin de cycle. Les Madrilènes s'apprêtent à vivre une cinquième saison consécutive sur le podium de Liga, mais loin du duo Barça - Real. On les a même longtemps vus plus lutter pour accrocher le podium que les sommets.

En C1, les voilà dans le Top 8 européen pour la quatrième fois de rang. Mais cette fois, c'est sans trop convaincre. Pour arriver en demi-finale, l'Atlético a éliminé le Bayer Leverkusen et Leicester, des adversaires largement à sa portée. On est loin de l'impression laissée par les éliminations surprenantes et superbes contre le Barça en quarts de 2014 et 2016. Le match retour à Vicente-Calderón est l'opportunité rêvée de frapper un nouveau grand coup dans l'histoire récente de la Ligue des champions. Pour vaincre la malédiction contre le Real Madrid. Et pour mettre donner une nouvelle chance à cette équipe d'atteindre les sommets et retarder une probable reconstruction à venir.