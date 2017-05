Real - Atlético : Bien plus qu'un derby, un Clasico européen

Le contexte

Battu il y a dix jours dans le Clasico, le Real Madrid a bien réagi depuis en s'imposant à La Corogne mercredi dernier (6-2) puis face à Valence samedi (2-1). Deuxièmes de Liga avec le même nombre de points que le Barça, un moins bon goal average particulier mais surtout un match en retard, les hommes de Zinedine Zidane ont leur destin entre leurs pieds en championnat et abordent ce derby européen en pleine confiance, eux qui n'ont pas perdu cette saison en C1 et ont sorti aux tours précédents Naples puis le Bayern Munich en gagnant à l'aller comme au retour.

L'Atlético Madrid, qui lutte de son côté pour conserver sa troisième place en championnat dans son duel à distance avec le Séville FC, a été battu en milieu de semaine dernière à domicile par Villarreal (1-0). Mais le club rojiblanco a bien réagi samedi à Las Palmas en s'imposant 5-0 avec notamment un doublé de Kevin Gameiro. Mieux, Diego Simeone a pu faire tourner en cours de match en sortant notamment sa doublette tricolore Griezmann-Gameiro. En C1, les Colchoneros n'ont perdu qu'une fois cette saison (face au Bayern Munich en poule alors qu'ils étaient déjà qualifiés) et ont éliminé le Bayer Leverkusen puis Leicester City après avoir gagné à l'aller et fait match nul au retour.

Antoine Griezmann et Kairm Benzema à la lutte lors du derby de Madrid (1-1), le 8 avril 2017.AFP

Remake de la finale 2014 et 2016, ce derby madrilène sera le troisième de la saison après la victoire du Real Madrid au Calderon en novembre dernier (3-0 avec un triplé de Cristiano Ronaldo) et le plus récent nul à Bernabéu avec une égalisation de Griezmann en fin de match (1-1). Pour cette troisième manche, Gareth Bale est blessé, ce qui obligera Zinedine Zidane à faire un choix entre James Rodriguez, Marco Asensio et Isco (voir plus bas). En défense, Zizou ne pourra pas compter sur Pepe, qui avait marqué le 8 avril dernier face aux Colchoneros avant de se blesser, mais bien sur Varane, revenu la semaine dernière face à La Corogne et laissé au repos samedi contre Valence, probablement en vue de cette demi-finale aller.

Du côté de Diego Simeone, la bonne nouvelle est venue de Yannick Carrasco, touché face à Villarreal il y a une semaine mais finalement apte pour le derby, lui qui avait marqué et été si bon en mai dernier lors de la finale perdue contre les Merengue. Reste à savoir qui occupera le couloir droit de la défense rojiblanca, Juanfran et Giménez étant forfait tandis que Vrsaljko est très incertain. A moins qu'il ne change de système, ce qui semble peu probable, Simeone devrait aligner Savic (défenseur central) à droite et former une charnière centrale avec Godin et le Français Lucas Hernandez.

Le joueur à suivre : Isco (Real Madrid)

En l'absence de Gareth Bale donc, qui a rechuté lors du récent Clasico perdu face au FC Barcelone, Zinedine Zidane dispose de plusieurs alternatives. Comme face au Bayern Munich ou face au Barça après la blessure en cours de match du Gallois, Zizou pourrait donner sa chance au jeune et prometteur Marco Asensio. Gauche comme Bale, l'ancien Majorquin est peut-être celui qui se rapproche le plus de l'ancien joueur de Tottenham en terme de profil, avec une qualité de dribble et de percussion qui lui permettent de jouer sur son faux pied en ailier droit.

Autre alternative : James Rodriguez. Gaucher lui aussi, mais plus créateur qu'ailier, le Colombien a marqué lors du Clasico après être entré en cours de jeu et s'est offert un doublé dans la foulée face à La Corogne, dans un rôle toutefois de milieu offensif axial. Dernière solution enfin - la titularisation de Lucas Vazquez (un pur ailier droit) semblant écartée - aligner Isco dans un rôle de meneur de jeu d'un 4-4-2 losange. Ce que Zidane avait fait face au Bayern Munich au retour. Une option qui a la faveur des pronostics des médias madrilènes pour deux raisons. La première, car Isco a été laissé au repos contre Valence samedi dernier, laissant penser que Zidane l'a protégé en vue du derby. La seconde car Isco est étincelant depuis plusieurs semaines à chaque fois qu'on lui donne sa chance lui qui n'a perdu aucun de ses 45 derniers matches joués avec le Real Madrid. Sacrée statistique.

Dans un sondage réalisé sur le site du quotidien madrilène AS, 60% des sondés ont en outre plébiscité Isco pour compenser l'absence de Bale (Asensio a obtenu 21% des suffrages, James 13% et Lucas Vázquez 6%). Le métronome espagnol, chouchou du Bernabéu, sera à n'en pas douter le facteur X merengue face à l'Atlético. De sa capacité à organiser le jeu, jouer entre les lignes et servir Benzema et Ronaldo dépendra sans doute la réussite du Real Madrid dans cette rencontre. Un Real Madrid qui devra aussi réussir à ne pas prendre de but chez soi, ce qui n'est pas forcément un point fort de l'équipe de Zidane cette saison, elle qui n'a gardé sa cage inviolée qu'à 10 reprises en 53 matches disputés toutes compétitions confondues.

Trois stats à avoir en tête

7 : Comme le nombre de demi-finales consécutives de Ligue des champions du Real Madrid (série en cours), un record.

28 : Comme le nombre de buts marqués cette saison en Ligue des champions par le Real Madrid, soit la meilleure attaque de la compétition en compagnie du Borussia Dortmund. L'Atlético n'a de son côté marqué que 13 buts en 10 matches de C1 dans le même temps.

5 : Comme le nombre de buts encaissés cette saison en C1 par l'Atlético Madrid, soit trois fois moins que le Real Madrid (15). L'Atlético possède par ailleurs la meilleure défense de Liga en 2016-2017 avec seulement 25 buts concédés.

Ils ont dit

Zinedine Zidane (Real Madrid)

" On connaît l'importance de ce match, nous devons le jouer comme s'il n'y avait pas de match retour, faire les choses bien de la première à la dernière minute. "

Diego Simeone (Atlético Madrid)

" J'espère que ce sera un match serré, un match où nous saurons profiter des espaces qu'ils nous laisserons... s'ils nous en laissent. "

Notre avis

Comme lors de la saison 2014-2015, où les deux équipes s'étaient affrontées en quart de finale, on s'attend à une double-confrontation tactique et serrée. Il y a deux ans, l'Atlético avait été tenu en échec dans son antre à l'aller (0-0), avant de se faire éliminer sur un but de Javier Hernandez à la 88e minute au retour (1-0). Avant de craquer en prolongation à Lisbonne en 2014, l'Atlético avait mené 1-0 avant de se faire rejoindre dans le temps additionnel par un coup de boule de Sergio Ramos. En mai dernier, les deux rivaux madrilènes s'étaient départagés aux tirs au but après un match nul très équilibré (1-1).

On s'attend à ce genre de scénario ce mardi à Bernabéu, avec deux équipes qui se connaissent très bien, qui ont beaucoup joué cette saison et qui chercheront sans doute à préserver leurs chances en vue du match retour, et par conséquence ne pas trop se livrer à l'aller. La quantité de joueurs talentueux sur le terrain laisse toutefois la porte ouverte aussi à des coups d'éclat imprévisibles. Espérons qu'ils soient nombreux.