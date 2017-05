Real Madrid : Marcelo - Carvajal, les maitres des ailes

Cristiano Ronaldo ? Immense mais un danger déjà connu. Karim Benzema ? Un poison certes, mais que l'on imagine mal faire la différence seul ? Luka Modric ? Fort mais pas aussi décisif cette saison. Ne cherchez pas les deux joueurs qui pourraient bien faire toute la différence pour cette demi-finale madrilène. Ils jouent dans l'arrière-garde des Merengue, ne sont peut-être pas les joueurs les plus sexy à voir jouer, ni les plus bankable de l'effectif de Zinedine Zidane. Ce sont pourtant eux qui pourraient mettre le feu à l'Atlético Madrid. Ils s'appellent Marcelo et Dani Carvajal. Et si les latéraux du Real étaient ses joyaux les plus précieux ?

A 28 ans, Marcelo est au sommet de son art. Le Brésilien livre déjà l'une des plus belles saisons de sa carrière. Ses courses incessantes sur son côté gauche offrent une arme constante pour le jeu offensif des Merengue, libérant des espaces pour Cristiano Ronaldo qui évolue dans les mêmes zones que lui. Si CR7 est un peu moins prolifique lors de cet exercice 2016/2017, Marcelo n'a jamais été aussi crucial. Avec ses 12 passes décisives cette saison, le latéral gauche a délivré autant de caviars que l'attaquant portugais cette saison. Ses 9 "assists" en Liga sont tout simplement le meilleur total pour un défenseur dans les cinq grands championnats.

Son but en toute fin de match samedi face à Valence a maintenu le Real en bonne position pour la course au titre haletante avec le Barça. Et son impact ne se limite pas qu'aux promenades dominicales contre Gijon ou Grenade. Souvenez-vous il y a tout juste deux semaines en Ligue des champions. Bien sûr, le triplé retentissant de Cristiano Ronaldo avait porté le Real face au Bayern Munich au terme d'un grand match de football. Mais de tous les joueurs présents sur la pelouse, ce ne fut pas le Portugais le plus éblouissant.

Marcelo (Real Madrid)Getty Images

Car Marcelo avait tout simplement livré un match de classe mondiale. Le Brésilien s'était ni plus, ni moins démultiplié offensivement, créant 8 occasions. Soit autant qu'Arjen Robben, Franck Ribéry, Xabi Alonso, Arturo Vidal et Thiago Alcantara réunis. Son déboulé tel un numéro 10 avait mis au supplice la défense bavaroise, pourtant excellente tout le match durant, pour terminer sa percée par un caviar pour la troisième réalisation de "CR7".

Ce qui ne l'a pas empêché de l'autre côté du terrain de maintenir les siens dans le match en sauvant deux fois son camp et en limitant l'impact d'Arjen Robben et de Philipp Lahm sur son côté gauche.

Son homologue du flanc droit Dani Carvajal n'a plus grand-chose à lui envier. Car dans l'esprit stakhanoviste qui ne compte pas ses efforts, l'Espagnol est devenu une référence. Il est le Merengue qui a parcouru la plus grande distance en C1 cette saison avec près d'une centaine de kilomètres. Ses aller-retours incessants font mal aux défenses adverses qui doivent surveiller les montées tranchantes du natif de Leganés. Le latéral est de plus en plus présent dans les conclusions des actions madrilènes. Carvajal est déjà auteur de 11 passes décisives cette saison. Pas mal pour un joueur dont le meilleur total était jusque-là… de 5 offrandes.

Daniel Carvajal of Real MadridAFP

Pas étonnant alors de voir les défenseurs de la "Maison blanche" parmi les plus décisifs de l'exercice. Avec leurs 12 passes en Liga, Marcelo, le duo des latéraux du Real est le plus prolifique en passes décisives cette saison dans les championnats du vieux Continent. A l'heure où les schémas tactiques à trois défenseurs centraux et deux latéraux couvrant tout le couloir comme la Juventus d'Allegri ou le Barça de Luis Enrique cette saison fleurissent, l'abattage de Marcelo et Carvajal fait des deux compères une assurance tout risque cette saison. Vous ne serez donc pas surpris si le danger pour l'Atlético voisin vient du bord du terrain.