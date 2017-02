Ronaldo, la disette inhabituelle qui ne peut pas durer

Cristiano Ronaldo n’a jamais connu ça avec le Real Madrid. Depuis son arrivée chez les Merengue, CR7 a plus l’habitude d’être une machine à buts infernale aussi bien en Liga qu’en Ligue des champions. Ses 16 buts marqués en 12 matches la saison passée en C1 sont là pour le rappeler. Mais lors de ses dernières sorties sur la scène européenne, le Portugais est resté muet. Et pendant de longues minutes. 433 au total, soit quasiment cinq matches même. Une disette surprenante pour lui. C’est simple, il n’en avait jamais connu de telle en Ligue des champions depuis son arrivée au sein de la Maison Blanche.

La statistique n’est pas anodine. On parle quand même d’un joueur qui affole les compteurs. Du meilleur marqueur de l'histoire de la C1 avec 96 buts ! C’est forcément marquant. Cette saison, Cristiano Ronaldo est d’ailleurs un peu moins phénoménal devant le but avec le Real. Si son rival Lionel Messi signe encore un exercice bluffant (32 buts en 32 matches), le Portugais n’a inscrit "que" 21 buts en 26 matches avec le Real toutes compétitions confondues.

Pour le commun des footballeurs, ce serait énorme. Pour cet extraterrestre qui évolue sur une autre planète en compagnie de Messi, c’est un léger coup de frein. Comment l’expliquer ? C’est compliqué. Mais il a peut-être mis du temps à digérer son été mémorable, marqué par le sacre en Ligue des champions avec les Merengue et le titre à l’Euro 2016 avec le Portugal. Son quatrième Ballon d'Or obtenu en décembre l’a aussi sûrement un peu perturbé. Et sa blessure en finale de l’Euro a contrarie sa préparation et son début de saison.

Il est redoutable dans les matches à élimination directe

Cela n’a cependant rien d’inquiétant. Durant ces 433 minutes où il n’a pas su faire trembler les filets en Ligue des champions, Cristiano Ronaldo a eu un impact. Ses quatre passes décisives sont là pour le rappeler. Ses statistiques sur la saison démontrent aussi qu’il évolue encore à un très haut niveau. Ses derniers matches en Liga mettent également les points sur les i. Avec quatre buts inscrits et une passe décisive lors de ses cinq dernières apparitions en championnat où Zinedine Zidane l’a même aligné plus haut sur le terrain, il affiche un rendement digne de son statut.

Le Real Madrid sait de tout manière qu’il va pouvoir compter sur sa star dès mercredi en huitièmes de finale aller face à Naples. S’il n’a inscrit que deux buts européens cette saison, Cristiano Ronaldo régale presque toujours à l’heure des matches couperets. Il a ainsi inscrit 34 buts en 38 matches à élimination directe avec le Real. En clair, il n’y a aucune raison de s’en faire pour CR7, qui devrait vite retrouver son plus costume en C1.