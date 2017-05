Si l'Ajax gagne la C3, Nice n'aura que le barrage à disputer pour accéder à la C1

Nice sera supporter de l'Ajax en finale de l'Europa League : si Amsterdam gagne mercredi, les Néerlandais seront qualifiés directement pour la Ligue des champions, ce qui libérera une place en barrages pour les Niçois, alors dispensés du 3e tour préliminaire, a confirmé lundi l'UEFA à l'AFP.

La différence n'est pas neutre en matière de calendrier: si l'Ajax bat Manchester, Nice aura un billet direct pour les barrages de la Ligue des champions (tirage le 4 août; aller 15 ou 16 août; retour 22 ou 23 août), ce qui lui permettra d'avoir une préparation estivale plus longue. Car le troisième tour de qualification commence plus tôt dans la saison (tirage le 14 juillet; aller le 25 ou le 26 juillet; retour 1er et 2 août).

La reprise reculée ?

En fonction du résultat de l'Ajax, la date de reprise de l'OGC Nice sera le 19 ou le 26 juin, a d'ailleurs précisé l'encadrement des Aiglons. Pour rappel, le 3e de L1 (Nice cette saison) doit normalement franchir le 3e tour préliminaire puis les barrages pour accéder à la prestigieuse phase de groupes de Ligue des champions (tirage au sort le 24 août; 1ère journée les 12 et 13 septembre.

L'Ajax s'est classé 2e du championnat néerlandais, ce qui lui ouvre les portes des barrages de la C1. En cas de victoire en C3, Amsterdam accède directement à la phase de groupes, ce qui par ricochet libère une place en barrages qui profiterait à Nice.