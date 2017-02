Si le PSG a une chance, elle passe par Marco Verratti

Ce n'est pas l'arme-anti Barça absolue. Même avec lui, le FC Barcelone reste favori de cette confrontation face au PSG. Mais avec lui, ce n'est quand même pas la même histoire pour Paris. Ce "lui" est évidemment Marco Verratti. S'il y avait une petite incertitude avant la semaine passée, le PSG pourra compter sur son petit lutin dès le match aller de cette double opposition face aux Catalans. Et c'est le genre de détail qui pèse dans la balance.

Ce n'est un secret pour personne. Paris n'a pas le même visage quand Marco Verratti est sur le terrain. Avec lui, la formation parisienne se métamorphose. Quand il est aligné au cœur du jeu, Paris est plus structuré. Domine plus son sujet. Se met moins en danger. Se montre tout simplement plus équilibré. Sa qualité de passes, sa science du jeu et son activité tant en phases offensives que défensives permettent au champion de France d'afficher son meilleur profil.

Pour que Paris puisse y croire face au FC Barcelone, sa présence dès ce match aller était indispensable. Certes, le PSG pourra difficilement venir empêcher le géant barcelonais de mettre le pied sur le ballon. Ce n'est de toute manière pas le souhait d'Unai Emery, désireux de voir ses joueurs évoluer de manière plus directe cette saison. Mais Verratti, qui a été trop souvent absent lors des derniers grands rendez-vous européens parisiens en raison de blessures ou de suspensions, reste un élément crucial pour le PSG à l'heure de retrouver le Barça.

Vidéo - Guérin : "Verratti apporte une dynamique technique indispensable dans ce genre de match" 01:00

Une capacité rare à faire la différence sur un geste

Face à cette formation catalane moins sereine que par le passé, Paris aura bien besoin de la vista et de la technique de l'ancien prodige de Pescara pour déstabiliser l'arrière-garde blaugrana. Mais s'il sera précieux dans l'organisation du jeu comme à son habitude, Marco Verratti est aussi amené à être décisif lors des phases défensives. Sa capacité à gratter des ballons ou à casser des actions est toujours un atout clef. Elle le sera encore plus en l'absence de Thiago Motta, qui est suspendu.

Avec son activité, il déclenche aussi régulièrement le pressing parisien et oblige ses coéquipiers à l'imiter. Là aussi, ça peut être déterminant pour contrarier les Barcelonais. Mais le Petit Hibou aura également son mot à dire pour limiter Lionel Messi. Il ne joue bien sûr pas dans la même zone de jeu que la star du football, Blaise Matuidi sera plus concerné par ce problème. Mais l'Argentin revient plus régulièrement dans l'axe cette saison. Et Verratti pourrait le croiser. Or, il a déjà démontré qu'il n'avait pas à rougir dans les un contre un avec le quintuple Ballon d'Or.

Enfin si la présence de Verratti peut changer la donne dans ces huitièmes de finale, c'est aussi et peut-être surtout pour une raison bien particulière. Celle qui nous pousse à apprécier l'Italien. Il possède en effet cette touche de génie apte à faire basculer des chocs de ce style sur un geste, une inspiration, une prise de risque. Alors oui, Paris a clairement plus de raisons d'espérer car il peut tenir sa place.