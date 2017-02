Thiago Silva forfait, Aurier ou Meunier, l'attaque : que feriez-vous à la place d’Emery ?

La situation

L’heure du grand frisson approche pour le PSG. Mardi, une montagne va se dresser devant les hommes d’Unai Emery : le FC Barcelone, qui a déjà sorti Paris en Ligue des champions en 2013 et en 2015, à chaque fois en quart de finale. Pour atteindre une nouvelle fois ce stade de la compétition, le club de la capitale n’a pas d’autre choix que de signer l’exploit face à l’ogre catalan. Cela passe par une performance à l’aller au Parc des Princes. Et par des choix inspirés de l’entraîneur parisien dans sa composition d’équipe pour ce match.

Emery doit déjà l’avoir en tête. Du moins, en partie. Concernant le gardien (Trapp) et l’avant-centre (Cavani), il n’y a vraisemblablement pas de surprise à attendre de la part du technicien espagnol. Au milieu non plus. Un trio Rabiot-Verratti-Matuidi se dessine clairement compte tenu de la suspension de Thiago Motta pour cette rencontre. En revanche, l'absence de dernière minute de Thiago Silva l'oblige à revoir sa charnière. Et pour les latéraux et les ailiers le débat est encore ouvert. Les choix seront déterminants, tant la gestion des côtés est capitale face au Barça. Et délicats. Que feriez-vous à sa place ?

Arrière droit : Aurier ou Meunier ?

Au début de la saison, la hiérarchie était nette. Elle l’est beaucoup moins aujourd’hui car Thomas Meunier a su la bousculer. Performant ces dernières semaines, en particulier dans le choc face à Monaco, le Belge postule pour une place de titulaire. Il s’était notamment illustré par son apport offensif face aux Monégasques. Et il avait été irréprochable en défense face au côté fort de l’ASM, avec Benjamin Mendy et Thomas Lemar.

Thomas Meunier domine Thomas Lemar lors de PSG-Monaco

Mais Aurier, même s’il n’a toujours pas retrouvé le niveau qu’il affichait avant son dérapage sur Périscope, a lui aussi des arguments à faire valoir. Surtout pour un match face au Barça. Plus rapide et plus athlétique que Meunier, l’Ivoirien est probablement mieux armé que le Belge pour défendre sur Neymar. Et il est toujours capable de peser sur le flanc droit en attaque. Si la forme du moment parle plutôt pour Meunier, le choix reste difficile.

Notre avis : Meunier. Le Belge a mérité sa place sur ses performances et il a montré qu’il pouvait être important dans les grands rendez-vous, à l’image du but décisif qu’il avait inscrit à Bâle en phase de poules.

Arrière gauche : Kurzawa ou Maxwell ?

Là aussi, les choses ont évolué depuis le début de saison. Layvin Kurzawa avait démarré l’exercice de manière tonitruante et semblait parti pour franchir un cap important avec Paris. Quelques mois plus tard, la progression de l’ancien Monégasque est moins nette, en partie parce qu’elle a été ralentie par les blessures. Son impact dans l’animation offensive n’est plus aussi décisif. Surtout, Kurzawa a parfois quelques oublis de replacement et des sautes de concentration qui peuvent s’avérer préjudiciables pour la défense parisienne.

La frustration de Layvin Kurzawa face à Nice

C’est justement ce qui peut pousser Emery à choisir Maxwell. Entre autres arguments. L’expérience du Brésilien de 35 ans, qui connaît en plus très bien le Barça pour y avoir évolué durant deux saisons et demi entre 2009 et 2012 avant de rejoindre Paris, sera précieuse pour le PSG. Il connaît aussi mieux le cas Messi que Kurzawa. Pour avoir joué avec lui et pour l’avoir affronté ces dernières saisons avec le club parisien. Et comme le latéral gauche choisi par Emery sera amené à évoluer dans la zone de La Pulga, ce n’est pas un paramètre à négliger.

Notre avis : Maxwell. Parce qu’il représente davantage un gage de sécurité que Kurzawa. Et que Paris a suffisamment d’arguments offensif pour se permettre d’être un peu plus prudent d’arrière. Surtout en considérant que c’est la MSN en face.

Défense centrale : Kimpembe ou Aurier ?

Le forfait de dernière minute de Thiago Silva, touché au mollet gauche, laisse le PSG sans son défenseur central de référence. La question est désormais de savoir qui évoluera aux côtés de Marquinhos en charnière face au Barça et sa MSN. Grzegorz Krychowiak lui aussi absent, Emery a deux possibilités : Presnel Kimpembe et Serge Aurier. Si l’Ivoirien est un latéral de formation, il a évolué dans l’axe à plusieurs reprises lors de la phase de préparation. Plus expérimenté que Kimpembe, il peut avoir la préférence d’Emery. Dans ce cas, Thomas Meunier serait un choix automatique pour le poste d’arrière droit.

Presnel Kimpembe avec le PSG - 2016

L’option Kimpembe, même s’il n’a jamais été aligné en Ligue des champions, reste quand même à prendre en considération. Notamment parce que le jeune défenseur formait au PSG composait la charnière parisienne aux côtés de Marquinhos lors de la dernière sortie des Parisiens, vendredi à Bordeaux (0-3). Ce duo a davantage d’automatismes qu’une paire Aurier-Marquinhos cette saison et Emery a des raisons donner de l’importance à ce paramètre compte tenu du trio d’attaque qui fera face à son équipe mardi soir.

Notre avis : Kimpembe. Oui, c’est risqué de lancer dans le bain de la C1 avec un choc face au Barça au Parc. Mais son duo avec Marquinhos a bien fonctionné à Bordeaux et c’est certainement celui qui présente le plus de garanties en l’absence de Thiago Silva.

Ailiers : Draxler, Di Maria et Lucas, trois hommes pour deux places

Il y a encore quelques semaines, le choix semblait moins délicat. Mais le retour en forme d’Angel Di Maria a changé la donne. L’Argentin a retrouvé sa capacité à être décisif, à l’image de sa prestation lors de la victoire à Bordeaux vendredi (0-3). Passeur décisif pour Edinson Cavani, il a aussi marqué en exploitant la profondeur sur un service de Marco Verratti. Ce n’est pas anodin, tant la capacité des Parisiens à profiter des espaces dans le dos de la défense barcelonaise pourrait être déterminante dans cette double confrontation.

Di Maria (PSG) lors de la victoire à Bordeaux

Di Maria postule. Julian Draxler aussi, tant l’Allemand pèse sur l’animation offensive parisienne depuis son arrivée cet hiver. Sa créativité dans les trente derniers mètres et sa capacité d’élimination sont des arguments faveurs face au Barça. Lucas en a aussi, par sa vitesse et sa qualité de dribble. Le Brésilien a aussi pour lui son travail défensif. Une qualité à ne pas négliger pour faire face à Jordi Alba, le très offensif latéral gauche du Barça. Il est aussi le deuxième meilleur buteur du PSG cette saison. Clairement, il est lui aussi candidat pour un poste de titulaire.

Notre avis : Draxler et Di Maria. Parce que, quand c’est difficile de déterminer un titulaire, il faut aussi prendre en compte le rôle de joker et Lucas semble en mesure de l’endosser. Aussi, la rotation d’effectif d’Emery la semaine dernière laisse à penser que Lucas, qui joué l’intégralité du match à Bordeaux contrairement à Di Maria et Draxler, a plus de chances de démarrer sur le banc.