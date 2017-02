Manchester City - Monaco : Tiémoué Bakayoko, l'ancien dilettante aux rêves de grandeur

Quand "Tim" se promène avec son tout petit chien dans les rues étroites de Monaco, une pluie de regards intrigués se posent inévitablement sur son mètre quarante vingt-quatre. Non pas que le Parisien de naissance soit particulièrement reconnu en Principauté, mais voir cet athlète élancé déambuler avec son chétif animal de compagnie a de quoi surprendre la faune locale plutôt guindée et conservatrice. Car le jeune homme a du style ! Du gabarit aussi… "Vous êtes un joueur de foot professionnel, questionne naïvement – en notre présence - un ado monégasque visiblement un peu dépassé. Trop cool ça !"

En qualité de témoin parfait, Yannick Menu ajoute : "Quand vous marchez à ses côtés, il vous donne forcément comme une sensation de grandeur, s'amuse l'ancien directeur du centre de formation du Stade Rennais qui est resté très proche du joueur. Alors oui, sa démarche peut paraître hautaine, il peut dégager un côté un peu prétentieux, un peu suffisant. Mais, en fait, c'est tout le contraire... Tiémoué, c'est quelqu'un de posé, d'intéressant, d'attachant". Et surtout de bosseur !

Car, depuis plusieurs mois, Baka a surdosé. Silhouette (re)dessinée avec une densité musculaire plus importante, le milieu de terrain, passé notamment par les Espoirs sous les ordres de Pierre Mankowski, ne laisse plus le hasard perturber ses projets ô combien ambitieux. "J'ai de grands rêves, mais je ne peux pas tous vous les dévoiler, sinon on pourrait assimiler ça à de la prétention", nous confiait-il récemment.

Un dilettantisme assumé

Alors ses rêves de grandeur, il les garde pour lui et son entourage. Ce clan qui est aux petits soins pour lui (préparateur physique, ostéopathe). "Il a besoin de confiance, reprend le technicien breton, Yannick Menu. Mais pour avoir de la constance dans ses performances, il a aussi besoin parfois d'être recadré, bousculé. Très vite, il peut s'installer dans une zone de confort. Car Tiémoué, c'est un paisible, pas un fou furieux (sourires)".

Des écarts de tranquillité qui ont irrité Jardim lors de ses deux premières saisons en principauté. En cause : des retards trop fréquents, et un dilettantisme un peu trop assumé. Entre les deux hommes, ce n'est toujours pas le grand amour fou, mais Bakayoko fait comme si. Jardim aussi. Ce qui rend les choses forcément un peu plus facile…

Côté cœur, celui qui a grandi dans le 14e arrondissement s'est apaisé. A 22 ans, il a progressé grâce à l'écoute d'un préparateur mental, ce qui lui a permis de s'ouvrir plus facilement sur tous ces tracas qui peuvent parfois polluer un jeune homme en plein apprentissage du métier dans un environnement monégasque un peu vicié.

"Ses limites ? On ne les connait pas encore"

Sa religion et sa spiritualité l'aident également à voir la vie autrement. D'autant qu'à Monaco depuis son arrivée à l'été 2014, il a parfois connu des moments de creux. Durant ces passages à vide, l'ancien Rennais a pu compter sur le soutien de Claude Makelele et de Luis Campos. L'ancien directeur technique qui a fait le forcing pour le recruter il y a trois ans a noué avec lui une relation forte. Au point de louer ses qualités à un certain… José Mourinho cet été. "Ses limites ? On ne les connait pas encore, dit Menu. Mais il peut raisonnablement prétendre à l'équipe de France". Et si c'était cette ambition-là que Bakayoko ne voulait pas dévoiler ?

Côté mercato, si la ville de Manchester semble être un point de chute idéal pour l'ancien Rennais, le joueur âgé pourrait connaitre un été agité. En cause : le climat de tension qui s'installe progressivement entre les représentants du joueur et ceux de la Principauté. A ce jour, le contact serait rompu après une prolongation de contrat purement et simplement rembarrée par les agents de Bakayoko.

Quid de son avenir ? Après avoir longtemps galéré et trouvé la bonne carburation en terre monégasque, le joueur, sous contrat jusqu'en juin 2019 avec l'ASM, aimerait finir en beauté. En privé, il confie - à l'instar de Jardim - qu'il ne se voit pas quitter le club sans avoir remporter un titre majeur avec le club de la Principauté. C'est tout ce qu'on lui souhaite...