Tuto à l’attention de Mbappé et des autres : voici comment battre l’impassable Buffon

"J'avais 12 ans quand je t'ai tourné le dos (...) C'est justement quand j'ai arrêté de te regarder en face que j'ai commencé à t'aimer. Je me suis promis de tout faire pour ne plus croiser ton regard. Ou alors le moins possible". Gianluigi Buffon n’aime pas mentir. Surtout pas à l’enfant qu’il était. Dans un poème, "Gigi" avait expliqué sa passion pour son poste de gardien et sa mission ultime : empêcher le ballon de rentrer coûte que coûte. À 39 ans, on peut considérer cette quête réussie. Et l’exercice 2016-2017 ne déroge pas à la règle.

Au sommet de son art, l’Italien n’a cessé de repousser les limites légales de l’âge de départ en retraite. Falcao et Mbappé en sont d’ailleurs les témoins privilégiés puisque l’éternel Italien les avait écoeuré au match aller (0-2).

Avec deux petits buts encaissés sur la scène européenne cette saison, Buffon fait office de ciborg au milieu face aux autres gardiens encore engagés. L’explication numéro un est finalement simple : Buffon est bien plus épargné que ses collègues.

Les corners, armes fatales

Et cet argument prend encore plus de poids lorsque l’on se rend compte que Buffon n’a encore encaissé aucun but dans le cours du jeu. Pareja et Tolisso, seuls joueurs à avoir trouvé le chemin des filets face à la Juventus en Europe cette saison, ont marqué suite à des coups de pieds arrêtés : un corner mal dégagé pour le Sévillan et une galette de Ghezzal prolongée de la tête par le Français. Alors, les corners et autres coup-francs sont-ils la clé pour battre l’Italien ?

Sur les 21 buts encaissés par Buffon cette saison en Serie A, 7 viennent de phases arrêtées. Soit un tiers. Cela peut paraître anodin mais étant donné l’importance des coups de pieds arrêtés dans la saison monégasque (n’est-ce pas Kamil Glik ?), cette filière devra être exploitée à fond par la troupe de Jardim.

La spontanéité avant tout

Mais que Kylian Mbappé ou Radamel Falcao ne désespère pas : Buffon s’incline aussi parfois dans le jeu. 14 fois pour être précis en Serie A cette saison. Et si certains buts étaient simplement inarrêtables (comme la frappe de mammouth de Lapadula pour l’AC Milan), d’autres répondent à une logique beaucoup plus simple : comme les autres, Buffon est battable quand il est pris de court. C’est-à-dire sur des reprises ou frappes en une touche de balle, empêchant l’Italien de s’organiser.

8 réalisations encaissées par la Juve sont venues de cette forme-là cette saison. Autrement dit, les attaquants monégasques savent à quoi s’en tenir : pour tromper Buffon, faites-confiance à votre instinct. Plus c’est direct, plus cela réussira.

Alors, forcément, il faudra aussi laisser les sentiments au vestiaire, oublier qu’en face de soi, c’est un monstre sacré du football qui se présente. Un monstre sacré que certains d’entre vous voient déjà Ballon d’Or en cas de sacre de la Juventus en C1, le seul qui manque au palmarès gargantuesque de "Gigi" en club. Une éventualité balayée d’un revers de main par l’intéressé, comme une parade trop facile : "Le Ballon d’Or ne me manque pas, parce que je n’y pense pas : j’use déjà beaucoup d’énergie pour me maintenir en bonne condition physique et pour être utile à mes coéquipiers". Et, pour ce faire, sûr que de nouveaux exploits face à l’attaque monégasque pourraient être utiles.

