Alassane Pléa, son heure a sonné

Tenu en échec à l'Allianz Riviera (1-1), les Niçois affrontent mercredi l'Ajax Amsterdam pour tenter de se conserver leur chance de qualification en Ligue des champions. Sans l'Italien Mario Balotelli, touché aux ischio-jambiers lors du match aller, l'attaque des Aiglons reposera sur Alassane Pléa. Auteur de 11 buts en 25 matchs de Ligue 1 la saison passée, cette nouvelle saison qui ne fait que débuter pourrait bien être celle de l'explosion d'un talent hors norme.

Une blessure en février dernier reporte son éclosion

Il s'en était fallu de peu l'année dernière déjà pour que le talent de l'attaquant formé à l'Olympique Lyonnais explose aux yeux du football français. Du 13 août 2016 au 12 février 2017, date de sa grave blessure au genou droit, Alassane Pléa avait inscrit la bagatelle de 11 buts. Bien que dans l'ombre médiatique de Mario Balotelli et en soutien de l'attaquant italien sur le terrain, le joueur de 24 ans était alors le meilleur buteur de l'OGC Nice en Ligue 1.

Blessé au ligament externe sur un duel avec le Rennais Pedro Mendes au soir de la 25ème journée de championnat, Pléa disait alors adieu à sa fin de saison et reportait de quelques mois son entrée dans la cour des grands attaquants européens. Car cette saison, si son corps le laisse tranquille, le talent de l'attaquant pourrait bien exploser une bonne fois pour toute aux yeux de tous.

Sur la côte d'Azur depuis maintenant trois saisons, Alassane Pléa n'a cessé de progresser. Ses statistiques en attestent mais c'est surtout sur le rectangle vert que son jeu a évolué. Comparé lors de ses débuts avec le groupe professionnel de l'OL par Bernard Lacombe à Loïc Rémy car "puissant, rapide et endurant" le natif de Lille ne parviendra jamais à s'imposer dans la durée entre Rhône et Saône.

Alassane Pléa, buteur face au PSG.AFP

Transféré à l'été 2014 à Nice suite à un prêt de six mois à l'AJ Auxerre, le joueur n'a jamais considéré ce départ précoce de son club formateur comme un échec : "Ce n'est pas un regret. J'ai passé de très bonnes saisons, j'ai eu une bonne formation et je suis sorti professionnel. Donc je garde de très bons souvenirs, je les remercie ". Attaquant axial dans sa jeunesse, il est vite repositionné comme ailier droit par Armand Garrido, l'un des formateurs de l'OL. Enormément utilisé à ce poste-là par Claude Puel lors de sa première saison à Nice (33 matchs de L1), l'attaquant s'est depuis rapproché de la surface adverse dans un rôle de deuxième attaquant.

De plus en plus décisif

Avec trois buts pour sa première saison, quatre lors de la suivante et donc onze sur une saison dernière tronquée, son sens du but fait désormais des ravages sur les pelouses de Ligue 1. Dans un système de jeu en soutien de Mario Balotelli dans l'axe, Alassane Pléa exploite au mieux ses capacités. De plus en plus décisif devant la cage, l'attaquant sera l'un des hommes de base du système tactique de Lucien Favre. Ultra rapide, très juste techniquement, cette saison doit être celle de la confirmation de son immense talent.

Mercredi à l'Amsterdam Arena, il portera l'attaque de l'OGC Nice sur ses épaules et les espoirs de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des champions du club rouge et noir sur son dos. Cette compétition pourrait d'ailleurs être un formidable tremplin pour que l'attaquant niçois explose enfin aux yeux de l'Europe entière.