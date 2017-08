Avant Napoli-OGCN : Nice, au pied du volcan napolitain

Le contexte

Une double confrontation pour 40 millions d’euros. Limiter ces barrages à une simple dotation financière peut paraître absurde. Mais pour Nice comme pour Naples, c’est une réalité qu’il ne faut pas occulter : participer à la sacro-sainte Ligue des champions et à sa phase de poules peut permettre de toucher le gros lot. Voilà pourquoi les deux clubs sont déjà à un tournant de leur saison. Et nous ne sommes que le 15 août.

Et, clairement, l’OGC Nice fait face à une montagne. Car si l’élimination de l’Ajax au 3e tour a prouvé que ces Aiglons-là avaient une carte à jouer, le Napoli est encore un cran au-dessus. Huitième de finaliste la saison passée, éliminé par le Real Madrid, l’équipe de Maurizio Sarri était, avec Liverpool, l’équipe à éviter lors du tirage au sort. Peut-être même plus que les Reds tant l’armada offensive du Napoli régale l’Italie depuis plusieurs saisons maintenant.

Vidéo - Hamsik-Callejon-Mertens-Insigne : le quatuor de feu qui fait trembler Nice 01:01

Dans un San Paolo promis à la fusion, les Napolitains partiront sûrs de leurs forces avec l'un des styles de jeu les plus attractifs d’Europe même s’il s’agit là de leur premier match officiel de la saison. Si les Niçois peuvent se targuer d’un fond de jeu séduisant, ils arriveront en Italie sans grand repère après deux défaites d’entrée en Ligue 1, mais surtout une liste d’absents de premier plan : Mario Balotelli (reprise), Wesley Sneijder (reprise), Bassem Srarfi (béquille) ont été laissés de côté tandis que Wylan Ciprien ne reviendra pas avant 2018.

Ça sera donc aux recrues Pierre Less-Melou et Allan Saint-Maximin, actifs à Troyes vendredi dernier (2-1), d’abreuver Alassane Pléa de ballons pour exploiter les failles napolitaines et espérer marquer ce but si important à l’extérieur. Autrement…

Allan Saint-Maximin lors de sa première avec Nice, face à TroyesGetty Images

Le joueur à suivre : Malang Sarr

On aurait pu évoquer Jean-Michaël Séri qui sera, à n’en pas douter, l’homme sur lequel l’éventuelle réussite reposera. Mais c’est bien le cas de Malang Sarr qu’il faudra surveiller. Le jeune gaucher de 18 ans, formé défenseur central et séduisant dans ce rôle l’année passée, a été désigné comme le successeur de Dalbert, parti à l’Inter Milan, sur le flanc gauche de la défense niçoise. Problème : on ne s’improvise pas latéral et le jeune homme a toutes les peines du monde à convaincre dans ce nouveau rôle. A tel point que, contre Troyes, c’est Christophe Jallet, latéral droit, qui l’a remplacé en cours de match. Quand on sait que c’est Callejon qu’il devra se coltiner mercredi…

Malang Sarr face à l'AjaxGetty Images

Trois stats à avoir en tête

94. Comme le nombre de buts marqués par le Napoli l’année passée en Serie A. C’est, évidemment, la meilleure attaque de la saison écoulée dans la Botte.

Comme le nombre de buts marqués par le Napoli l’année passée en Serie A. C’est, évidemment, la meilleure attaque de la saison écoulée dans la Botte. 0. Comme le nombre de matches officiels disputés par le Napoli cette saison. Une possible faille à exploiter pour les Niçois.

Comme le nombre de matches officiels disputés par le Napoli cette saison. Une possible faille à exploiter pour les Niçois. 50%. Comme le taux de qualification des clubs français face à Naples en Coupe d’Europe lors de matches à élimination directe. Si Toulouse (1986-87) et le PSG (1992-93) avaient réussi à se débarrasser du club italien, Metz (69-70) et Bordeaux (1988-89) s’y étaient cassés les dents.

Vidéo - Pléa : "Être à 120%" 00:42

Ils l’ont dit

Lucien Favre, entraîneur de Nice :

" Quoiqu’il arrive l’OGC Nnice sera européen pour la deuxième année consécutive. C’est la chose la plus importante. "

Lorenzo Insigne, attaquant du Napoli :

" Les absences de Balotelli et Sneijder importent peu. L'OGC Nice est une équipe très dangereuse même sans eux. "

Notre avis

C’est un véritable enfer que s’apprêtent à vivre les Aiglons. Dans un stade réputé pour son ambiance, face à une équipe terriblement efficace, Nice devra se sublimer pour espérer aborder le retour avec des chances de qualifications. Privé de joueurs à même de changer la décision par leur talent individuel, c’est bien collectivement que les Niçois devront répondre présents. Nice va souffrir, Nice va plier, c’est une quasi-certitude, mais Nice ne devra pas rompre. Bien plus facile à dire qu'à faire tant l'écart entre les deux équipes sur le papier est bien réel.