Avant OGCN-Napoli : Nice, un exploit ou rien

Le contexte

Ce match retour contre le Napoli ressemble de plus en plus au premier tournant de la saison de l'OGC Nice. En ratant le wagon pour la Ligue des champions, les Azuréens se tireraient une balle dans le pied avant même la fin du mois d'août. Même si le président Jean-Pierre Rivère répète à qui veut l'entendre qu'il se satisferait financièrement d'une qualification en Ligue Europa, sans le parfum si particulier de la C1, la saison des Niçois n'aurait pas la même saveur.

Et à 90 minutes de la fin de leur double confrontation contre Naples, l'avenir du dernier troisième de Ligue 1 ne semble pas s'écrire du côté de la plus grande des compétitions européennes. En perdant 2-0 sur la pelouse de San Paolo, les hommes de Lucien Favre débutent ce match retour avec un pied et quatre orteils en Ligue Europa. Ils n'auront rien à perdre, mais tout à gagner.

Sans Vincent Koziello et Alassane Plea expulsés en Italie et suspendus pour ce match retour, le coach suisse devrait aligner une formation remaniée pour créer l'exploit face au Napoli. Si l'entraineur conserve son système de jeu à cinq défenseurs comme à Naples, Balotelli et Sneijder devraient débuter ensemble aux côtés de Saint-Maximim. Malgré une petite alerte pour Mertens, les Napolitains devraient eux se présenter avec leur équipe type. Le trio Callejon-Mertens-Insigne, qui avait fait des misères à l'arrière-garde niçoise au match aller, devrait être là.

Au milieu de terrain, Jean-Michaël Seri pourrait disputer l'un de ses derniers matchs avec le maillot du Gym sur les épaules. Le milieu est courtisé par le Barça depuis de nombreuses semaines et une qualification du club français en Ligue des champions pourrait peut-être faire évoluer sa position. Ou peut-être pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en cas d'absence de C1 à Nice, le milieu ivoirien de 26 ans n'aura plus rien qui le retiendra sur la côte d'Azur.

Vidéo - Favre : "Il y a encore quelque chose à faire" 00:36

Le joueur à suivre : Yoan Cardinale

Outre les têtes d'affiche Wesley Sneijder et Mario Balotelli attendues comme sauveurs, l'une des clés de la rencontre sera entre les mains du portier Niçois. Si les Azuréens veulent créer l'exploit, ils devront conserver leur cage inviolée. Un but encaissé et l'OGC Nice devra alors inscrire trois buts de plus que son adversaire. En difficulté depuis le début de la saison, Cardinale avait sombré au San Paolo sur l'ouverture du score de Mertens. En ratant complètement sa sortie, il avait compromis grandement les chances de son équipe au match aller.

A l'Allianz Riviera et après un match (enfin) tranquille contre Guingamp, le gardien français devra justifier le soutien de son coach dans cette période compliquée. Et face à l'une des meilleures attaques du Vieux Continent, Yoan Cardinale aura fort à faire. S’il sort un gros match mardi, les supporters Niçois oublieront surement très vite le début de saison complètement raté de leur gardien.

Yoan Cardinale (OGC Nice)Panoramic

Trois stats à avoir en tête

0. Les Niçois n'ont jamais participé à une séance de tirs au but dans une compétition européenne. En l'emportant 2-0 sur leur pelouse, ils "débloqueront" leur compteur.

4. Le Napoli tentera de se qualifier pour sa quatrième campagne européenne en C1, sa deuxième consécutive.

1. De leur côté, les Niçois n'ont jamais participé à la phase de groupe de la Ligue des champions. Un réalisant l'exploit, l'OGC Nice s'offrirait une belle et grande première.

Ils l'ont dit

Dante, capitaine de Nice :

" On imagine que nos supporters n'attendent que ce match et que si l'on marque un but le stade sera en feu." "

Maurizio Sarri, entraineur de Naples :

" En général, nous ne sommes pas à l'aise quand nous gérons. Nous devrons rentrer sur le terrain pour gagner !" "

Vidéo - Dante : "Si on marque, le stade sera en feu" 01:35

Notre avis

Avant le match aller, l'écart entre les deux équipes était réel. Avant le retour, c'est un fossé qui semble séparer les deux formations. La mission des Niçois est très compliquée. Presque impossible. Face à une équipe qui tourne déjà à plein régime, les Niçois n'auront de toute manière rien à perdre. Ils devront jouer le moindre coup à fond et espérer une légère baisse de régime italienne. Sur un coup de génie, Wesley Sneijder, arrivé cet été sur la côte d'Azur, et Mario Balotelli sont capables de faire basculer un match. A eux de jouer.